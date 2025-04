Projeto de Extensão cria andador personalizado para criança

Foto: Grupo Unis

Alunos do quinto período de Engenharia Mecânica e do primeiro período de Terapia Ocupacional do Grupo Unis desenvolveram, neste semestre, um projeto de extensão com foco na fabricação de um andador personalizado para Levi Valério Batista Simão. A iniciativa contou com a orientação dos professores Karen do Couto Seixas e Luiz Carlos Vieira Guedes.



No dia 1º de abril de 2025, Levi esteve na instituição acompanhado pelos pais, Stella Ferreira Valério e Valdenil Batista Simão Júnior, para uma avaliação dos andadores que utiliza atualmente. Durante a visita, os alunos puderam identificar as limitações dos modelos anteriores e coletar informações essenciais para a elaboração de um equipamento mais adequado às necessidades da criança.



A proposta do projeto vai além da aplicação técnica. Ao integrar conhecimentos de áreas distintas, como Engenharia Mecânica e Terapia Ocupacional, a atividade representa um diferencial no processo de aprendizagem dos estudantes, ao mesmo tempo em que promove um impacto social positivo.

Fonte: Grupo Unis