Projeto de Cicloturismo Regional é lançado no sul de Minas, em Pouso Alegre

Somadas as trilhas internas e a de longo curso são 1.938,75 km de trilhas georreferenciadas disponibilizadas no território do circuito.

Foto: Divulgação Prefeitura de Pouso Alegre.

O projeto de Cicloturismo Regional “Caminhos da Mantiqueira” foi lançado na noite do último dia 6 de outubro no Teatro Christiane Riêra, em Itajubá. Neste projeto o Circuito Turístico disponibilizou três trilhas internas em cada um dos seus dezesseis municípios associados, e agora uma trilha de longo curso os interligando através de 541 km. Somadas as trilhas internas e a de longo curso são 1.938,75 km de trilhas georreferenciadas disponibilizadas no território do circuito.

“Este projeto além de atrair público a região, propicia o aumento do período de permanência de nossos visitantes, aguçando sua curiosidade em conhecer melhor a nossa gastronomia, atrativos turísticos, eventos e a nossa estimada Serra da Mantiqueira”, destaca o Gerente de Turismo da Prefeitura de Pouso Alegre, Ricardo Bustamante.

Novidades

“Foi confeccionado um passaporte da trilha de longo curso, onde o ciclista pode carimbar em pontos dos municípios, os trechos concluídos e ao final solicitar seu Certificado de Conclusão da trilha. O cicloturista chega até a placa no totem de metal, localizada nos municípios, aproxima o seu celular e faz a leitura do QR Code, que o direciona ao perfil do Circuito no aplicativo wikiloc. Nele se tem a possibilidade de baixar as trilhas de todos os municípios e fazer os trajetos de forma autoguiada quando lhe convier”, explica o Gerente.

No wikiloc existem informações gerais sobre o projeto, pontos de atenção para a segurança do ciclista, descritivo das trilhas internas, legenda das referências marcadas e localização dos pontos de carimbo. O aplicativo também disponibiliza informações específicas de cada rota, com a relação dos pontos de apoio, dos pontos turísticos pelo percurso, dados de distâncias, referências de direção e altimetria.

A Placa de Cicloturismo de Pouso Alegre estará sendo instalada na Praça Dom José D’Ângelo Neto (Praça da Rodoviária) e será inaugurada num passeio ciclístico organizado pela Prefeitura de Pouso Alegre, Rede Unissul e Center Box no dia 6 de novembro. Os detalhes serão divulgados posteriormente pelo município.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.