Projeto da UNIFAL-MG de pesquisa e análise de indicadores da covid-19 em Minas e região recebe menção honrosa em evento científico

Relevância do serviço prestado à sociedade ganha reconhecimento em curso de inverno promovido pela USP Ribeirão Preto

Foto: Unifal-MG

O trabalho “Evolução do perfil epidemiológico da covid-19 e de indicadores correlatos no Sul de Minas Gerais” recebeu menção honrosa durante o 18º Curso de Inverno de Patologia e Medicina Legal, promovido pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. A apresentação no evento foi realizada por Thayla Eugênia da Silva Tomé, acadêmica do curso de Biomedicina, em 7/7.

Integrante do projeto “Infocovid – Informação sobre covid-19 para a comunidade”, coordenado pelo professor epidemiologista da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF), Sinézio Inácio da Silva Júnior, e que originou o boletim semanal “Indcovid – Indicadores covid”, a pesquisa de iniciação científica premiada buscou verificar o perfil epidemiológico da covid-19 e possíveis correlações entre indicadores de saúde e o surgimento e evolução da doença no Brasil e em Minas Gerais.

“Minha participação nessa área de pesquisa começou quando eu ainda estava no 2º período da graduação e o professor Sinézio me deu a oportunidade de participar do projeto de extensão ‘Indicadores Covid-19’, a partir do qual a relevância do tema deu origem a dois projetos de iniciação científica, sendo a ‘Evolução do perfil epidemiológico da covid-19 e de indicadores correlatos no Sul de Minas Gerais’ um deles”, narra Thayla Tomé.

A avaliação do artigo apresentado no evento foi realizada por docentes do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, de acordo com os critérios: domínio do assunto; desenvoltura do apresentador e desempenho na arguição; clareza dos objetivos; métodos condizentes com o objetivo; conclusões relevantes e apropriadas; e a contribuição do aluno para o projeto. Os três melhores trabalhos avaliados foram premiados e receberam menção honrosa, além do prêmio em dinheiro.

Ao comentar a premiação do trabalho, classificado em 3º lugar do 1º prêmio Fritz Köberle, a acadêmica destacou: “Fiquei muito feliz por receber menção honrosa pelo nosso trabalho, pois é muito gratificante ver que nosso esforço e dedicação foram reconhecidos e apreciados, demonstrando a importância e relevância do trabalho para a sociedade.”

Em nome da coordenação do projeto que conquistou a menção honrosa durante o evento na USP Ribeirão Preto, o professor Sinézio Júnior falou o que significa essa premiação. “Orgulho, no melhor sentido. Significa um reconhecimento da relevância do trabalho realizado e do potencial do corpo discente da UNIFAL-MG, representado, nesse caso, pela acadêmica de Biomedicina Thayla Eugênia da Silva Tomé”, expressou.

Conforme o professor, a grande qualidade acadêmica e pessoal de Thayla Tomé encontrou a oportunidade de desenvolver um trabalho extremamente relevante para sua formação e para a sociedade. “Ela abraçou com brilho essa oportunidade, liderando, inclusive a criação da Liga de Epidemiologia da UNIFAL-MG”, pontuou.

“Durante a pandemia, especialmente nos dois primeiros anos, a dedicação da equipe – com destaque para a Thayla e a Ana Clara Figueredo Dias – se deu independente de férias, feriados e fins de semana, já que a publicação das 98 edições do Boletim Indcovid foi semanal e preferencialmente às segundas e terças-feiras”, acrescentou o coordenador do projeto.

Indicadores de saúde levantados pelo projeto permitiram identificar deficiências em serviços e políticas de saúde na região

Para a realização da pesquisa, a discente utilizou dados secundários coletados junto ao DATASUS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, de modo on-line, a fim de trabalhar informações sobre letalidade, coeficientes de incidência acumulada, de prevalência e de mortalidade de covid-19. “Trabalhar com os dados e com a epidemiologia me proporcionou um crescimento pessoal e acadêmico muito grande, pois através deles eu desenvolvi minha habilidade de escrita e uso de dados, que são essenciais no ramo da pesquisa”, comentou. “Esse trabalho gerou muita informação para a população e fazer parte dessa equipe de pesquisa é muito enriquecedor e gratificante”, pontuou.

Segundo o professor Sinézio Júnior, o projeto Infocovid foi e é um retrato privilegiado do curso da pandemia em Minas Gerais e principalmente no Sul de Minas. “O projeto focou na tabulação e análise semanal de indicadores epidemiológicos da pandemia no território sul-mineiro, proporcionando um olhar especial sobre nossas regionais de saúde, nossos municípios, especialmente os dez mais populosos da região”, enfatiza, lembrando que foram produzidos dados e informações desagregados e especializados que não se encontravam nas grandes bases de dados nacionais e, sob alguns aspectos, mesmo nas estaduais.

A partir das informações levantadas e divulgadas pelo projeto foi possível produzir conhecimento e leitura sobre a eficiência ou deficiências em serviços e políticas de saúde na região e sobre a pandemia em geral. “Esse olhar loco-regional, ao longo da pandemia, gerou mais de 300 inserções na mídia (TV, rádio, jornais e internet), sendo que praticamente dois terços desse total foram de veiculações na mídia de maior penetração na região que é a EPTV Sul de Minas e portal g1”, salienta o pesquisador.

Além de se configurar como um relevante serviço de utilidade pública, o projeto também colaborou para manter em destaque o nome da UNIFAL-MG e da própria universidade pública brasileira num momento político e sanitário muito crítico. “Nisso, claro, esteve destacado o trabalho do pessoal da imprensa, sem cujo compromisso a voz da Universidade não chegaria massivamente à população e com ela também aprendesse. Pessoal da imprensa, aliás, no qual esteve atento e diligentemente inserido o nosso pessoal da Dicom”, destacou o pesquisador.

O professor Sinézio Júnior também observa que mesmo após a situação epidêmica, a exemplo do trabalho de Thayla Tomé, o acúmulo de dados, informação e análises levantados e compilados pelo projeto, servirá de base para a redação de material técnico e artigos científicos que deverão ser encaminhados para publicação. “Diversas informações especializadas veiculadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais já não se encontram mais à disposição do grande público e mesmo especialistas. Mas, graças ao monitoramento permanente que fizemos desses dados, temos informação arquivada e tabulada que facilitará a reflexão crítica sobre a dinâmica epidemiológica na nossa região e em Minas Gerais. A própria coleção das 98 edições do Boletim Indcovid é uma fiel contribuição à história dos diversos momentos da maior emergência sanitária global dos últimos 100 anos, contada com indicadores epidemiológicos e com prioritária atenção à nossa região sul-mineira”, analisa.

Fonte: Unifal-MG