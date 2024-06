Projeto da UFLA leva fisioterapia e atividade física a moradoras de Lavras

As principais beneficiadas são as moradoras da Vila Vicentina, da Sociedade São Vicente de Paulo, local em Lavras que abriga as sedes do projeto.

Para promover o bem-estar físico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Lavras (UFLA) vem realizando, semanalmente, atendimentos fisioterapêuticos gratuitos e estimulando a prática de atividade física. As principais beneficiadas são as moradoras da Vila Vicentina, da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP), local em Lavras (MG) que abriga as sedes do projeto.

A iniciativa beneficia também outros moradores da cidade. É o que explica o coordenador do projeto e professor da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS/UFLA) Marco Antônio Gomes Barbosa. “Nós trabalhamos com diferentes públicos: prioritariamente, as nove moradoras da Vila e, depois, a comunidade que fica mais ao redor da Vila ou outras pessoas que nos procuram por indicação. É um projeto preventivo e reabilitativo que possui amplo alcance. Tenho muito orgulho disso”, ressalta.

A moradora da Vila Vicentina Iolanda Silva conta que todo esse acompanhamento profissional vem trazendo benefícios para a sua saúde. “As minhas dores começaram com dor nas costas e dor nos braços também. Depois, fiz fisioterapia e, felizmente, melhorou, mas eu tenho esporão calcâneo no pé e essa dor sempre volta. Recentemente, meu pé esquerdo doeu a noite toda, aí fiz a fisioterapia e na noite seguinte já não doeu tanto mais. Ajuda muito.”

Na Vila, os atendimentos são individuais e ocorrem a cada meia hora. Caso o paciente tenha uma patologia, ele será atendido para tratá-la, além de receber também um atendimento preventivo-reabilitativo. As sessões de fisioterapia também podem ser acompanhadas de atividades físicas.

Para garantir que os atendimentos sejam realizados, o professor Marco Antônio conta com a colaboração da bolsista Ana Gabriela de Souza Carvalho, estudante de Educação Física (Bacharelado) da UFLA.

