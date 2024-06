Projeto Cosems pelas Gerais é realizado na Regional de Saúde de Alfenas

O encontro visou possibilitar a compreensão do fluxo de atuação e representação do Conselho Estadual, adequada à realidade de cada gestor municipal e de toda a região.

Foto: Renato Brandão

A Regional de Saúde de Alfenas recebeu a visita da Diretoria Estadual do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG) nesta terça-feira (11/6). O encontro faz parte do projeto Cosems pelas Gerais, no qual os membros percorrem o Estado visitando os Cosems Regionais, conhecendo de perto toda a realidade do território mineiro, além de se manterem ainda mais próximos aos gestores municipais de Saúde.

Na ocasião, o Cosems foi representado pelo presidente Edivaldo Farias da Silva Filho, gestor de Saúde de Berizal, e pelo vice-presidente Lucio Alvim. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) foi representada pelo dirigente da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Alfenas, João Tadeu Silva.

O encontro visou possibilitar a compreensão do fluxo de atuação e representação do Conselho Estadual, adequada à realidade de cada gestor municipal e de toda a região. Na oportunidade, foram abordadas as Políticas de Saúde colocadas em prática nos municípios da Regional de Saúde, as Deliberações da instância Comissão Intergestores Bipartite (CIB-SUS), situação em que o presidente estadual do Cosems-MG, Edivaldo Farias, assume o papel de representante de todos os gestores municipais mineiros nas discussões e pactuações das políticas de Saúde do Estado.

Segundo o presidente do Cosems Regional de Alfenas, Ademir Antônio Coutinho, gestor de Saúde de Cabo Verde, “o momento foi muito importante para troca de informações e conhecimento sobre algumas experiências dos municípios da região, possibilitando o fortalecimento daqueles que fazem as Políticas de Saúde de Minas acontecer”, relata Ademir Coutinho.

Fonte: Superintendência Regional de Saúde de Alfenas