Projeto com a participação da UFLA está entre as ações da Década do Oceano da Unesco

O projeto “Sustentabilidade como Solução para o Lixo do Mar”, desenvolvido em parceria pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), mais cinco instituições de pesquisa brasileiras e uma norte-americana, figura entre as ações da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Entre as ações em andamento no projeto, destacam-se iniciativas de educação ambiental, desenvolvimento de novos mercados e produtos para o plástico reciclado, análise de ciclo de vida e modelamento da taxa de geração de microplástico no oceano. A participação da UFLA inclui projeto de extensão em educação ambiental e o desenvolvimento de aplicações avançadas e de elevado valor para o lixo plástico oceânico, como a produção de fibras e nanofibras, insumos químicos,membranas e filtros para a captura de micro e nanoplásticos, entre outras possíveis aplicações especiais.

O projeto foi aprovado em uma chamada co-patrocinada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e busca soluções inovadoras para combater a poluição costeira local e mundial. Além da UFLA, a iniciativa envolve a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), o Senai Cimatec, avançado centro de educação, tecnologia e inovação do Brasil, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

A Década da Ciência Oceânica tem como principal objetivo promover uma mudança de percepção política e social sobre o oceano, com vistas ao cumprimento dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 14 – Vida na Água, que compõem parte dos compromissos da Agenda 2030.

