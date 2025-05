Programa Saúde Itinerante chega a Botelhos

A carreta do projeto ficará na Praça Gabriel Botelho, oferecendo exames essenciais para o diagnóstico precoce de diferentes tipos de câncer.

Foto: Sistema Faemg Senar

Começou esta semana, em Botelhos, o atendimento do Programa Saúde Itinerante. A iniciativa do Sistema Faemg Senar e do Hospital de Amor, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Botelhos e com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, leva serviços gratuitos de prevenção ao câncer para as comunidades rurais de Minas Gerais. A carreta do projeto ficará na Praça Gabriel Botelho, oferecendo exames essenciais para o diagnóstico precoce de diferentes tipos de câncer.

“Esse é um projeto muito importante, e há bastante tempo vínhamos articulando para trazê-lo para Botelhos. Hoje, com a carreta itinerante aqui, vemos esse esforço se concretizar. É uma conquista significativa para o nosso município e, especialmente, para os produtores rurais. Essa parceria entre as instituições mostra a força do trabalho conjunto em benefício da nossa comunidade”, destacou José Silvano Garcia (Tibano), presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Botelhos.

“Esse projeto permite oferecer exames de prevenção de forma gratuita para a população, o que é extremamente importante. Quero agradecer muito ao Sistema Faemg Senar e ao Sindicato dos Produtores Rurais por essa importante parceria com a Prefeitura”, disse o prefeito Felipe Begalli.

Segundo o gerente regional do Sistema Faemg Senar Rogger Coelho a estrutura de atendimento é completa, com técnicos em radiologia, enfermagem, assistente administrativo e motorista. “Estamos trazendo vários exames preventivos para as produtoras e produtores rurais de Botelhos e região”, reforçou.

Exames e atendimentos

“O objetivo do projeto é estar cada vez mais próximo da população, levando prevenção e cuidado a quem mais precisa. Hoje, em Botelhos, estamos realizando exames como Papanicolau, mamografia, PSA e avaliação de pele. Todos os resultados serão encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde e, em caso de alterações, o acompanhamento será feito no município de Alfenas, que fica próximo daqui”, explicou a enfermeira do Hospital de Amor, Raucia Soares de Freitas.

Os atendimentos acontecem das 8h às 12h e das 13h às 17h, com agendamento prévio no Sindicato ou por meio dos agentes de saúde das comunidades rurais. Aqueles que não tiverem feito o agendamento podem solicitar diretamente no local com os profissionais disponíveis.

Aprovação da comunidade

A receptividade da população de Botelhos foi imediata. “Sou produtor rural e presidente da Codepar, uma cooperativa aqui de Botelhos, e tenho contato direto com a realidade do campo. Esse apoio na área da saúde é fundamental para os nossos produtores, que ficam muito expostos ao sol e têm a pele bastante sensibilizada. Vim hoje justamente para avaliar minha pele. Tem também o exame de PSA, que é essencial para os homens, assim como a mamografia para as mulheres”, destacou Carlos Tarcísio Navarro Vieira.

A aposentada Maria Helena Ribeiro, que dedicou muitos anos de sua vida ao trabalho na roça, também aproveitou a oportunidade. “Vim fazer o exame de pele. Morei na roça até os 25 anos e, mesmo depois de me mudar para a cidade, continuei trabalhando, porque éramos sitiantes. Já fui ao dermatologista, e me disseram que algumas manchas que tenho são causadas pelo sol, mas agora estão aumentando, então resolvi procurar atendimento. Já que o exame está sendo oferecido aqui, a gente tem que aproveitar”, contou.

Fonte: Sistema Faemg Senar