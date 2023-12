Programa Melhores Caminhos avança e pavimenta mais um trecho de Campanha!

Prefeitura está investindo cerca de R$ 3.000.000,00 dos cofres municipais, um compromisso financeiro significativo em prol do desenvolvimento rural.

Foto: Prefeitura de Campanha

A Prefeitura e Campanha avança, cada dia mais, nas estradas rurais do Município, transformando sonhos em realidade! Neste ano, o Programa Melhores Caminhos atingiu um marco significativo, concluindo o sexto trecho, dentro do seu planejamento. O “Morro da Fazenda Baião”, em direção a Comunidade da Lagoa, foi pavimentado com piso intertravado, representando um avanço significativo para os produtores rurais dessa comunidade. 👏

O Programa tem como objetivo principal pavimentar pontos críticos das estradas rurais, simplificando o escoamento da produção agrícola das comunidades e valorizando o trabalho árduo do Produtor Rural. A Prefeitura já concluiu, desde o início do Programa, outros cinco trechos, além do Trecho do Baião: na Comunidade do Campo Grande (Aterro da Barragem), no sentido Lagoa/Limoeiro (Morro do Dr. Cláudio), na Comunidade Santa Rita do Palmela (Morro do Sr. Cláudio Martins) e também dois outros trechos da Ponte Preta (no final da Rua São Dimas e o conhecido Morro do Decinho). 🛤️

O propósito claro da Prefeitura é facilitar o acesso às propriedades, impulsionando não apenas suas atividades, mas também promovendo o desenvolvimento econômico das comunidades rurais. 🏡💼

Nesta 1ª Fase, a Prefeitura está investindo cerca de R$ 3.000.000,00 dos cofres municipais, um compromisso financeiro significativo em prol do desenvolvimento rural.

O prefeito Roberto Silva destaca: “A ideia é colaborar com os produtores rurais, que desempenham papel crucial na geração de renda do Município. Nosso Município tem grande parte de sua renda vinda do homem e da mulher do campo. Nada mais justo de que a Prefeitura invista na infraestrutura rural”.

Fonte: Prefeitura de Campanha