Programa ‘Mais Genética’ impulsiona a produção rural e fortalece a economia de Machado

A Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, comemora o sucesso e resultados de mais um mês do programa “Mais Genética”.

Foram 43 inseminações realizadas, 108 produtores inscritos, pelo projeto no mês de junho, sendo 398 bezerros nascidos.

A partir do início do Mais Genética, houve aumento da produção de leite e renda do pequeno e médio produtor rural, com custo ZERO! Trata-se de um programa do Governo de Minas, em parceria com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), que visa auxiliar o produtor a conseguir a melhoria genética por meio da inseminação artificial.

Interessados em participar do programa, podem dirigir-se à Secretaria de Agricultura de Machado ou entrar em contato com os responsáveis: Luciane (35) 9 9931-8754 e Felipe (35) 9 9808-5070.

Esse trabalho tem grande importância, pois representa não apenas um avanço na área agrícola, mas também uma estratégia eficaz para fortalecer a economia local, garantir o sustento das famílias rurais e promover o desenvolvimento social e ambiental da região.

