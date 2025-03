Programa Lixo e Cidadania será implantado em Alfenas

Representantes da prefeitura, Ministério Público, Unifenas, Unifal e catadores de material reciclável se reuniram para discutirem o projeto

Foto: Prefeitura de Alfenas

A prefeitura de Alfenas por meio de diversas secretarias, Ministério Público, e catadores de material reciclável, se reuniram para debaterem sobre a coleta seletiva de lixo na cidade e a implantação do Programa Lixo e Cidadania na cidade.

O programa Lixo e cidadania, é uma parceria entre a Prefeitura de Alfenas e o Ministério Público e tem como objetivo principal melhorar as condições de trabalho dos catadores de material reciclável, além de benefícios gerados pelo programa.

Fernando Marinho, consultor da prefeitura de Alfenas e um dos organizadores da reunião destacou que a 40% do matérias podem ser reciclados e que atualmente no município da forma como o lixo é descartado, esse percentual não chega a 10%.

A atuação da Promotoria do Meio Ambiente, na organização e no enfrentamento do problema da reciclagem e a promoção de melhor qualidade de vida e trabalho aos catadores é de muita importância e isso se dará por meio do programa “lixo e cidadania”, que proporcionará uma maior participação na distribuição desses recursos oriundos, do processo de reciclagem, enfatizou Fernando Marinho.

Essas ações não dependem só do envolvimento da Prefeitura, mas também de todos os setores da sociedade, comerciantes, empresários, famílias, estudantes, nesse processo de tomada de consciência mínima para o descarte correto dos materiais recicláveis que podem virar fonte de renda para outras pessoas, esclareceu Fernando Marinho.

Estiveram na reunião, o Eliacim do Carmo, vice-prefeito de Alfenas, Fernando Magalhães, Promotor de Justiça, Matheus Pacini, presidente da Câmara , representantes da Unifenas e Unifal, vereadores e secretários municipais.

Fonte: Prefeitura de Alfenas