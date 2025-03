Programa leva capacitação e fortalece o artesanato rural no Sul de Minas

Os participantes vêm das comunidades rurais do município e estão tendo a oportunidade de aliar talento e tradição à profissionalização

Foto: Sistema Faemg Senar

Nos próximos meses, a região de Bonfim vai receber 18 novos artesãos profissionais, preparados para contribuir com a economia local e, ao mesmo tempo, fortalecer a renda de suas famílias. Eles fazem parte da nova turma do Progearte – Programa de Desenvolvimento do Artesão Mineiro, promovido pelo Sistema Faemg Senar, em parceria com o Sindicato Rural de Itaguara.

Os participantes vêm das comunidades rurais do município e estão tendo a oportunidade de aliar talento e tradição à profissionalização, abrindo portas para novos mercados e valorizando a cultura local.

O gerente regional do Sistema Faemg Senar, Caio Oliveira, reforça que o Sistema reafirma seu compromisso de levar conhecimento e oportunidades para o homem e a mulher do campo, promovendo o desenvolvimento das famílias rurais e contribuindo diretamente para o fortalecimento do agro e da economia local nos municípios onde atua.

“Com as informações e conhecimentos adquiridos, os participantes podem aprimorar suas técnicas de artesanato e enxergar essa atividade como um negócio. Além da produção, é fundamental compreender aspectos como levantamento de custos, precificação, comercialização, acesso ao mercado e estratégias para agregar valor às peças produzidas,” destacou.

As atividades tiveram início em fevereiro, com o módulo de diagnóstico, conduzido pelo instrutor, Rhaavi Dionísio de Souza, que apresentou aos participantes um panorama de suas produções, identificando potencialidades e áreas de melhoria.

Na sequência, a turma participou de uma imersão nos módulos de Empreendedorismo e Marketing, sob orientação da instrutora Aline Gontijo, abordando conceitos fundamentais para a gestão e divulgação de seus produtos. Um dos momentos mais marcantes foi a atividade de resgate cultural, que emocionou os participantes. Em rodas de conversa e dinâmicas práticas, as artesãs reviveram memórias, relembraram histórias de suas famílias e comunidades, falaram sobre saberes tradicionais, locais históricos, receitas típicas e costumes regionais. Todo esse patrimônio cultural é fonte de inspiração e matéria-prima essencial para a criação de peças únicas, carregadas de memória afetiva e identidade.

Composto por nove módulos, o Progearte oferece uma formação completa, que vai desde técnicas de produção de peças até a gestão de negócios, marketing, precificação, custo de produção e rotulagem. Além de capacitar os artesãos, o programa valoriza e preserva os saberes tradicionais, fortalecendo a identidade cultural das comunidades rurais mineiras.

Fonte: Sistema Faemg Senar