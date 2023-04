Programa da SEDESO auxilia na inserção no mercado de trabalho

O programa promove a capacitação e o encaminhamento para empresas do município.

Foto/Fonte: Prefeitura de Três Corações

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDESO) oferece uma série de serviços para auxiliar aqueles que estão na busca por um emprego, através do programa Acessuas Trabalho. O programa promove a capacitação e o encaminhamento para empresas do município.

São oferecidos cursos, que são viabilizados através de parcerias com instituições de ensino. É feito um levantamento do perfil dos usuários dos CRAS do município para definir os cursos que podem gerar maior interesse desse público e, por meio das parcerias, as vagas são oportunizadas. Além das instituições de ensino, o programa também tem parceria com empresas, para as quais os alunos são encaminhados para estágio e, muitas vezes, acabam sendo contratados por elas ao fim da formação.

Confecção de currículos

Outra forma de contribuir para o ingresso no mercado de trabalho é a confecção de currículos. Aqueles que precisarem de auxílio, podem procurar o atendimento da SEDESO na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) que a equipe do Acessuas Trabalho produz o currículo e encaminha para empresas do município, colaborando com todo o processo na busca por um emprego.

O Programa Acessuas Trabalho é um iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e busca promover a inclusão social e autonomia produtiva das famílias usuárias das políticas de assistência social.

Atendimento

Para outros serviços da UAI, o cidadão pode se deslocar até a unidade, que funciona à Av. Rei Pelé, 1048, Bairro Nossa Senhora Aparecida, e, também, agendar pelo app MG Cidadão ou pelo site www.mg.gov.br/pagina/agendamento-online-gratuito. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 35 3239 7500.