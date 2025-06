Programa Capacita Sul de Minas certifica 56 alunos

Cursos foram abertos ao público e tiveram como principal objetivo promover a qualificação profissional e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última quinta-feira, 26 de junho, em Três Corações, foi realizada a cerimônia de certificação dos alunos que concluíram os cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada em Assistente Administrativo e Introdução ao Marketing Digital, oferecidos pelo Programa Capacita Sul de Minas.

As aulas começaram no dia 19 de maio e, ao todo, 56 alunos receberam a certificação. Os cursos foram abertos ao público e tiveram como principal objetivo promover a qualificação profissional e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Estiveram presentes na cerimônia a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Lisa Paula de Andrade Vilela; o vereador Vinicius Dutra; a diretora do SINE, Juciara Flórido Andrade; o diretor-geral do Instituto Federal – Campus Avançado Três Corações, Carlos José dos Santos; os instrutores dos cursos de Formação Inicial e Continuada, Sérgio Luiz Valim (Assistente Administrativo) e Paula Pereira (Introdução ao Marketing Digital); além de Vinícius Campos Luciano, assessor do Deputado Federal Odair Cunha.

A iniciativa foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do Deputado Federal Odair Cunha e realizada em parceria com a Prefeitura de Três Corações, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), através do Sine, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEDESO) e o Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Avançado Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações