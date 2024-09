Profissionais de Saúde da região participam de capacitação em Codificação de Causa Básica do Óbito

Metodologia busca articular teoria e prática como forma de desenvolver um pensamento crítico quanto ao conteúdo apresentado, favorecendo a construção do conhecimento

Foto: SES-MG

Profissionais da saúde dos municípios de Oliveira e Campo Belo participam, desde segunda 9/9, da capacitação em Codificação de Causa Básica do Óbito – CID-10. O treinamento ocorre no auditório da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, sob supervisão da coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Ana Camila Neves Morais, e vai até a próxima sexta-feira, 20/9.

A coordenadora explica que o curso tem o objetivo de promover a qualificação profissional de trabalhadores responsáveis pela codificação da causa básica do óbito das secretarias municipais de saúde. A metodologia busca articular teoria e prática como forma de desenvolver um pensamento crítico quanto ao conteúdo apresentado, o que favorece a construção do conhecimento. “O curso oferece ferramentas aos profissionais para obtenção de estatísticas de mortalidade segundo causas, de maneira uniforme, que irão possibilitar a comparabilidade dos dados obtidos, intra e internacionalmente”, destacou a coordenadora Ana Camila Neves Morais.

A ementa do curso proporciona aos participantes conhecer a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 10ª Revisão – CID-10; manusear a CID-10 na codificação das causas de morte, além de aplicar as regras de seleção da causa básica de morte, padronizar o uso da informação, inserir a supervisão da codificação e conhecer as atribuições de um codificador e sua inserção na Vigilância em Saúde.

A enfermeira do município de Arcos, Aline Cristina Miranda Araújo, ressaltou que o curso de codificação de causa básica do óbito irá agilizar o trabalho de investigação e fechamento dos óbitos ocorridos nos municípios. “Embora percebamos que há muitas regras de seleção a serem utilizadas para fechar a causa da morte de um paciente, o curso é muito válido, pois ajudará no serviço de saúde, já que hoje os municípios enviam as declarações de óbito para a regional de saúde de Divinópolis para que os profissionais do Estado façam a codificação da causa básica do óbito. Sendo realizadas pelo município, após o treinamento, o processo de investigação e codificação ficará ágil”, pontuou a enfermeira.

Fonte: SES-MG