Professora Edelaine Grande discute a importância da inclusão em palestra para alunos de Psicologia do Unis

Os alunos e alunas de Psicologia puderam se inspirar e aprender com as experiências compartilhadas pela professora.

Foto: Grupo Educacional Unis

No mês de abril, a Cidade Universitária recebeu a professora Edelaine Grande para uma palestra intitulada “Diálogos sobre Inclusão”. O evento, organizado pelo curso de Psicologia, teve como objetivo trazer reflexões sobre a importância da inclusão e da diversidade na sociedade e na prática profissional dos Psicólogos e Psicólogas.

Com os alunos e alunas atentos e participativos, a professora abordou diversos temas relacionados à inclusão, como as barreiras sociais e culturais que impedem a participação plena de indivíduos com deficiência ou outras diferenças, as políticas públicas de inclusão e a importância da educação inclusiva.

Durante a palestra, foram discutidos casos práticos e exemplos de como a inclusão pode ser aplicada na vida real, tanto em escolas quanto em empresas e outras instituições. Os alunos e alunas de Psicologia puderam se inspirar e aprender com as experiências compartilhadas pela professora.

“A Profa. Edelaine nos trouxe de forma leve e muito reflexiva um novo olhar para a inclusão. Por vezes, pensamos a inclusão de forma muito sectarista, perpassando apenas pela deficiência, classe social ou a cor, por exemplo. Edelaine nos proporcionou reflexões para além, para questões cotidianas simples, como uma sala de aula com ar condicionado para atender alunas na menopausa, por exemplo (rsrsrs). Ela nos fez repensar nossas ações naturalmente excludentes. Por mais óbvio que seja, a mensagem que fica da palestra é: Inclusão é pensar o convívio com os demais, com todos os demais, de forma mais abrangente”, destacou a aluna Eliana Zati Silva.

O professor do curso de Psicologia, Antonio José Figueiredo Oliveira reiterou que a palestra foi uma oportunidade valiosa para que os alunos e alunas possam aprofundar seus conhecimentos sobre a inclusão e a diversidade. “Acreditamos que o debate sobre esses temas é fundamental para a formação dos futuros Psicólogos e Psicólogas, e ficamos muito felizes em receber a professora Edelaine Grande para compartilhar sua expertise conosco”, destacou.

A palestra Diálogos sobre Inclusão foi uma das diversas atividades promovidas pelo curso de Psicologia do Grupo Unis, que tem como objetivo formar profissionais capazes de atuar de forma ética e responsável em diversas áreas da psicologia.

Fonte: Grupo Educacional Unis