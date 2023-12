Professora da UFLA recebe prêmio por destaque em pesquisas na área de floricultura e plantas ornamentais

A premiação foi entregue durante o 24º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais, realizado em Bento Gonçalves (RS).

Foto: UFLA

A professora da Universidade Federal de Lavras (UFLA) Patrícia Duarte de Oliveira Paiva recebeu o prêmio “Olga Ullmann” na categoria Pesquisador Destaque. O prêmio é concedido a cada dois anos aos associados que tenham se destacado na área de Floricultura e Plantas Ornamentais no Brasil. A premiação foi entregue durante o 24º Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais, realizado em Bento Gonçalves (RS).

“O prêmio é um grande reconhecimento ao trabalho desenvolvido em ensino e pesquisa ao longo da minha carreira. Como resultado deste trabalho muitos estudantes foram treinados e hoje são professores, pesquisadores ou mesmo possuem suas próprias empresas, tanto na área de Floricultura e Paisagismo, atuando em vários estados do Brasil e alguns também no exterior. Este é um prêmio muito especial, concedido pela Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais, a um único pesquisador brasileiro e a cada dois anos. É um grande reconhecimento! Logicamente, como docente da UFLA, a nossa universidade também é reconhecida, sendo, no Brasil, referência em pesquisa e produção científica na área de Floricultura e Plantas Ornamentais”, comenta Patrícia

O nome do prêmio, Olga Ullmann, é homenagem a uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais, produtora e proprietária da Floricultura Roda D’Água, MG.

Fonte: UFLA