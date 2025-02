Professor e alunos de universidade canadense visitam a UFLA

Acompanhado de 13 estudantes de graduação, o professor participou de uma programação voltada à troca de experiências sobre a agricultura praticada nos dois países.

Foto: UFLA

Nos dias 20/2 e 21/2, a Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu a visita do professor de fitopatologia Randy Kutcher, da Faculdade de Agricultura da Universidade de Saskatchewan (USask), no Canadá. Acompanhado de 13 estudantes de graduação, o professor, que já havia visitado a Universidade em 2024, participou de uma programação voltada à troca de experiências sobre a agricultura praticada nos dois países.

Durante os dois dias, os estudantes canadenses percorreram o câmpus da UFLA e visitaram os setores de biocombustíveis, cana-de-açúcar, biodiesel, olericultura, melhoramento genético de culturas como tomate e mandioca, além das áreas de produção de soja e milho, incluindo experimentos de agronomia e o projeto Rehagro, realizados na Fazenda Palmital.

O professor Randy Kutcher destacou a importância da imersão dos estudantes na agricultura brasileira: “Estamos na UFLA para apresentar aos alunos a agricultura no Brasil e para que eles aprendam sobre a cultura brasileira, despertando o interesse em conhecer o idioma e entender como as coisas são feitas aqui, quais são os desafios e as oportunidades na agricultura. Os alunos, que são da agronomia ou do melhoramento genético de plantas, estão muito interessados em saber como tudo funciona aqui, as diferenças nos tipos de solo e entre as culturas em relação ao Canadá.”

No dia 21/2, durante a visita ao Setor de Floricultura, organizada pela professora Patrícia Duarte Paiva, da Escola de Ciências Agrárias de Lavras (Esal/UFLA) e pelo Núcleo de Estudos em Paisagismo e Floricultura (Nepaflor), o grupo teve a oportunidade de conhecer espécies nativas brasileiras e participar de um “flowebreak”, um coffee break especial com doces preparados a partir de flores. O seminário de integração internacional, realizado no Anfiteatro do Departamento de Agricultura, foi um dos destaques da programação. No evento, estudantes brasileiros e canadenses apresentaram aspectos do setor agropecuário de seus países, abordando desafios e inovações.

“Para os estudantes canadenses, essa experiência tem grande importância, pois eles têm a oportunidade de conhecer culturas que não conseguem ver no Canadá devido às condições climáticas”, afirma a doutoranda Sheila Andrade, brasileira que realiza seu doutorado no Canadá sob a orientação do professor Randy Kutcher.

“Espero que, algum dia, alguns dos estudantes da UFLA possam ir para a Universidade de Saskatchewan e que possamos recebê-los também”, compartilha o professor canadense.

Fonte: UFLA