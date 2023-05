Professor do Unis, ministrou aulas na Transilvânia University of Brasov, na Romênia

Ele destaca a importância da mobilidade acadêmica internacional para o desenvolvimento profissional e pessoal dos professores

Foto: Grupo Educacional Unis

No mês de março deste ano, o professor do Unis, Thiago Lemes de Oliveira, teve a oportunidade de atuar na Transilvânia University of Brasov, na Romênia, como parte do programa Erasmus. Durante uma semana, o professor ministrou aulas sobre diversidade e inclusão, letramento e educação de surdos para a Faculdade de Sociologia e Comunicação. Ele também teve a chance de conversar com a professora doutora Marinela Simon, responsável pela área de inclusão da universidade, sobre como é feita a inclusão de alunos com deficiência em ambos os sistemas de ensino.

A partir dessa troca de experiências, surgiu a ideia de produzir uma palestra sobre as políticas inclusivas do Brasil e da Romênia, para apresentar no Congresso Internacional do Unis de 2023. A intenção é discutir as similaridades e diferenças entre as políticas inclusivas dos dois países e pensar em possibilidades de aplicá-las em suas respectivas universidades. A palestra será oferecida aos alunos do Unis e da Transilvânia University of Brasov, e após a realização, pretende-se publicar um artigo relatando essa experiência e os resultados da discussão.

Quando perguntado sobre conselhos para outros professores que estejam considerando participar de uma mobilidade acadêmica em um país estrangeiro, o professor Thiago afirmou que é preciso se jogar e viver essa experiência. Ele destaca que a mobilidade acadêmica internacional é uma oportunidade enriquecedora tanto no campo profissional quanto pessoal e cultural. É uma chance de fazer networking, crescer profissionalmente, aprender novas línguas e culturas e ampliar a percepção de mundo.

Quando questionado sobre as diferenças e semelhanças entre o ensino universitário romeno e o brasileiro, o professor Thiago destacou que não notou grandes diferenças em relação ao ensino, mas sim em relação à postura dos alunos. Na Transilvânia University of Brasov, os alunos se dedicam muito mais aos estudos, uma vez que a universidade é pública e oferece alojamento, subsídios, incentivos científicos e diversos programas extra-classe.

Em resumo, a experiência do professor Thiago na Transilvânia University of Brasov foi muito enriquecedora, proporcionando a oportunidade de trocar conhecimentos e experiências sobre inclusão, além de vivenciar a cultura romena e ampliar seu repertório cultural e linguístico. Ele destaca a importância da mobilidade acadêmica internacional para o desenvolvimento profissional e pessoal dos professores e incentiva outros docentes a abraçarem essa chance.

Fonte: Grupo Educacional Unis