Professor da UNIFEI está entre os cientistas mais influentes do mundo

Reconhecimento internacional destaca a excelência científica e a contribuição global na área de energias sustentáveis

Foto: Arquivo Pessoal

A Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) parabeniza o professor titular Electo Eduardo Silva Lora, do Instituto de Engenharia Mecânica, por sua inclusão no seleto grupo dos 2% de cientistas mais influentes do mundo, segundo ranking internacional da Universidade de Stanford em parceria com a editora Elsevier.

Coordenador do Núcleo de Excelência em Geração Termelétrica e Distribuída (NEST), o Prof. Electo é referência nas áreas de cogeração, energia solar térmica, biomassa e análise de ciclo de vida de sistemas energéticos. É bolsista 1A do CNPq, autor de mais de 200 artigos, 15 livros e 55 capítulos, além de ter orientado mais de 100 dissertações e teses.

Sua formação inclui graduação e mestrado na Ucrânia, doutorado na Rússia e estágios como professor visitante em Cuba, na Unicamp e nos Estados Unidos, por meio do programa Fulbright/CAPES.

Com mais de 13 mil citações e índices h elevados (45 no Scopus e 57 no Scientific Index 2025), o reconhecimento internacional reforça o impacto da sua produção científica e o compromisso da UNIFEI com a excelência acadêmica.

Sua trajetória inspira estudantes e pesquisadores nas diversas áreas da engenharia e das energias renováveis, reafirmando o compromisso da universidade com a excelência no ensino, na pesquisa e na inovação, em prol do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil e do mundo.

Fonte: UNIFEI