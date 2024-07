Professor da UNIFEI é coautor de novo livro sobre proteção solar na América Latina

A sessão de autógrafos com os autores foi um evento concorrido e contou com a distribuição de mais de uma centena de livros

Foto: UNIFEI

O professor Marcelo de Paula Corrêa, diretor do Instituto de Recursos Naturais (IRN) da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), é coautor do livro Consenso Latino-Americano de Fotoproteção, resultado de um grande projeto que envolveu 27 médicos e pesquisadores latino-americanos com o objetivo de estudar e produzir informações sobre a fotoproteção, segundo as particularidades fenotípicas, geográficas e culturais da região.

O docente faz parte do Conselho Executivo desse projeto, que também contou com os médicos dermatologistas Sérgio Schalka, Elimar Gomes e Omar Lupi e o apoio institucional dos Laboratórios Pierre Fabre.

A versão do livro em língua portuguesa foi lançada no 16° Teraderm (https://eventos.sbd.org.br/16teraderm/), evento científico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, realizado no último dia 05 de julho, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.

A sessão de autógrafos com os autores, realizada durante o Teraderm, foi um evento concorrido e contou com a distribuição de mais de uma centena de livros. A versão em língua espanhola está prevista para o mês de novembro, no XXIV CILAD, evento do Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, a ser realizado em Cartagena, Colômbia.

Segundo o professor Marcelo, em breve, as bibliotecas da UNIFEI deverão receber exemplares do livro para seus acervos.

Fonte: UNIFEI