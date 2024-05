Professor da UFLA visita China para fortalecer parceria em pesquisas sobre expansão urbana

O pesquisador acrescenta que os resultados dessa parceria têm se materializado em artigos importantes que estão sendo publicados em revistas de destaque no tema.

Foto: UFLA

Com a finalidade de fortalecer parcerias científicas em estudos relacionados ao impacto da expansão urbana no desenvolvimento social e econômico das cidades, o professor do Instituto de Ciências Naturais da Universidade Federal de Lavras (INC/UFLA) Fabiano Lemes Ribeiro realizou, durante o mês de abril, uma visita técnico-científica ao Instituto de Ciência e Engenharia de Sistemas de Transporte da Universidade Beijing Jiaotong.

Na China, Fabiano esteve em contato especialmente com o professor Liang Gao. Ambos dedicam-se a compreender o fenômeno urbano de maneira sistemática, fundamentando seus estudos em uma vasta quantidade de dados (Big Data), que possibilitam a quantificação dinâmica e instantânea de inúmeras características das cidades. Unindo essas grandes quantidades de dados com modelos matemáticos derivados da Física, os pesquisadores propõem modelos e teorias para diversos aspectos das cidades, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova área da ciência chamada de Ciência das Cidades.

“Um dos aspectos investigados é o impacto do crescimento populacional no aumento da área construída e na sua expansão vertical dentro de uma cidade, e como isso influencia ou é influenciado pela produção socioeconômica”, explica o docente da UFLA. Entre outros aspectos, também buscam-se soluções para tornar as cidades mais sustentáveis. O pesquisador acrescenta que os resultados dessa parceria têm se materializado em artigos importantes que estão sendo publicados em revistas de destaque no tema.

Entre as ações para o fortalecimento da parceria científica, os pesquisadores avaliam a possibilidade de um convênio que possibilite aos estudantes de pós-graduação das instituições dos dois países realizar parte de suas investigações na instituição parceira.

Durante a estadia na China, o professor da UFLA ministrou o minicurso “Teoria da Escala e sua aplicação aos fenômenos urbanos” para mais de 40 estudantes de graduação e pós-graduação em Engenharia de Transportes da Universidade Beijing Jiaotong. Também apresentou uma palestra para os membros do corpo docente da Escola de Ciência de Sistemas da mesma universidade, com o título “A Física das Cidades”, na qual compartilhou os resultados mais recentes de sua pesquisa.

Fonte: UFLA