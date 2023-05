Produtores rurais precisam estar atentos à campanha de atualização dos rebanhos

É importante ressaltar que aqueles que não efetuarem a atualização dentro desse prazo não poderão realizar a venda, compra ou transporte dos animais.

Foto: prefeitura de Três Corações

A campanha de atualização dos rebanhos já começou e é essencial que todos os produtores rurais que possuam bois, búfalos, cabras, ovelhas, suínos, cavalos, jumentos, mulas, abelhas, galinhas e peixes realizem a atualização no site do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA até o dia 30 de junho.

É importante ressaltar que aqueles que não efetuarem a atualização dentro desse prazo não poderão realizar a venda, compra ou transporte dos animais.

Todas as informações necessárias estão disponíveis no site www.ima.mg.gov.br. Caso precise de ajuda, ou tenha dúvidas, entre em contato com o Banco de Alimentos da SEMAP pelo telefone/whatsapp (35) 98802 6308.

Fonte: Prefeitura de Três Corações