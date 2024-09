Produtores do Sul de Minas participam de Capacitação em cafeicultura regenerativa

Destinado a produtores rurais e profissionais de assistência técnica de Minas, curso on-line visa fomentar práticas sustentáveis na produção de café

Foto: BDMG

A capacitação gratuita e on-line sobre agricultura regenerativa com foco na cafeicultura oferecida pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) teve início nesta terça-feira (17/9) e atraiu 1.024 inscritos, mais do que o dobro de interessados da última edição, realizada em 2023.

Produtores rurais, profissionais de assistência técnica da rede pública e privada e consultores de 261 municípios mineiros, principalmente do Sul de Minas vão participar da formação, que objetiva fomentar a agricultura regenerativa e descarbonizante no estado e contribuir para a competitividade do agronegócio mineiro.

Na abertura da aula inaugural, o presidente do BDMG, Gabriel Viégas Neto, destacou o compromisso do banco de estimular investimentos em agricultura sustentável.

“Produzir e comercializar alimentos no contexto da crise climática é um grande desafio e as tecnologias da agricultura tropical regenerativa passam a ser fundamentais”, afirmou.

O presidente do BDMG destacou ainda a demanda atual para o setor. “Temos um caminho sem volta para produzir em larga escala e ao mesmo tempo regenerar o solo e preservar a biodiversidade e os mananciais de águas”, ressaltou.

A iniciativa é uma parceria do banco com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Cerrados, sendo realizado pelo Grupo de Agricultura Sustentável (Gaas).

Primeiro encontro

No primeiro encontro, o professor Marcelo Urtado, engenheiro agrônomo no Cerrado Mineiro, apresentou experiências com o cultivo do café regenerativo, aliando preservação ambiental e rentabilidade.

A capacitação, no formato de Ensino a Distância (EAD), se encerra em novembro, com entrega de certificado.

Serão sete módulos sobre bioinsumos, manejo biológico para controle de pragas e doenças, uso de remineralizadores do solo, entre outros temas. Também haverá dias de campo em três regiões de Minas e seleção de projetos de transição da cafeicultura regenerativa para receber mentoria com especialistas.

Além de oferecer a capacitação, o BDMG disponibiliza crédito com custos atrativos para fomentar a agricultura regenerativa.

As linhas de crédito para financiar a estruturação da fertilidade do solo e a implantação de biofábricas, sistemas biodigestores e sistemas de compostagem já estão disponíveis via cooperativas de crédito parceiras dos sistemas Sicoob e Cresol.

Os interessados em saber mais sobre as linhas de crédito podem acessar o site do BDMG.

Fonte: Agência Minas