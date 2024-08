Produtores de leite da Argentina visitam região da Mantiqueira no Sul de Minas

Missão técnica promovida pelo Sebrae Minas promove troca de experiências e de boas práticas entre pecuaristas dos dois países

Foto: Sebrae Minas

Trinta produtores de leite da Argentina estiveram na região da Mantiqueira de Minas, no sul do estado, para uma missão técnica. Promovida pelo Sebrae Minas, a iniciativa ocorreu de 20 a 22 de agosto, e ofertou a troca de conhecimentos práticos e a difusão das tecnologias aplicadas à pecuária de leite dos dois países.

Nos três dias de atividades, o grupo visitou propriedades rurais de referência na produção leiteira, nas cidades de Cruzília, Itanhandu e Pouso Alto. Os visitantes conheceram na prática as técnicas de manejo utilizadas no Sul de Minas, com destaque para alimentação dos animais e pastagem. Inovações e novas tecnologias introduzidas no campo por agricultores e pecuaristas sul-mineiros também foram apresentadas.

A analista do Sebrae Minas Ticiana Lopes reforça que, durante a missão, empreendedores do agronegócio brasileiro tiveram a oportunidade de aprofundar conhecimentos e trocar experiências com os produtores argentinos. “Investir na formação e na capacitação de produtores rurais é fundamental para o crescimento e a inovação no campo. Essa experiência vai inspirar a busca por ferramentas para incrementarem ainda mais as atividades, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor nos dois países”, afirma.

Intercâmbio entre Brasil e Argentina

Pecuaristas da região da Mantiqueira que fazem parte do programa Educampo, realizado pelo Sebrae Minas, participaram, em maio deste ano, de uma missão técnica nas propriedades rurais da Argentina. O grupo esteve por cinco dias em uma imersão nas fazendas produtoras de leite nas cidades de Córdoba, Villa Maria, San Bartolomé, Morrison, Oliva, Arroyito, Ausonia e Arroyo Cabral.

“Nosso objetivo foi levar os produtores para conhecer modelos de gestão eficientes no quesito técnico e de gestão financeira das fazendas, em meio a um cenário econômico desafiador e que afeta diretamente os produtores argentinos. Além disso, foi importante ter acesso às técnicas aplicadas em outro país e que garantem um produto de alta qualidade”, diz Ticiana.

Fonte: Sebrae Minas