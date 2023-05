Procon Poços vai visitar 31 escolas para orientar crianças

Temporada 2023 passa por 24 escolas públicas e sete particulares

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A temporada 2023 do “Procon vai à escola” está intensa. Ao todo, estão sendo visitadas 31 unidades educacionais da cidade, sendo 24 públicas e sete particulares. O objetivo do projeto é orientar os estudantes para o consumo consciente, levando informações importantes sobre direito do consumidor, de forma acessível, por meio de exemplos cotidianos sobre as relações de compra e venda.

Na iniciativa do Procon Poços, estão sendo atendidos alunos do quinto ano das escolas públicas e de cinco e seis anos das particulares que não participaram no projeto no ano passado. A campanha de orientação vai até 9 de junho.

Segundo a coordenadora do órgão de defesa do consumidor, Fernanda Soares, o projeto é uma iniciativa de grande interesse para a comunidade escolar, uma vez que as crianças atuam também como multiplicadoras de conhecimentos junto às famílias.

O projeto

Lançado em 2018, o “Procon vai à escola” inclui a distribuição de uma cartilha idealizada especialmente para o público infantil e tem atividades lúdicas sobre os direitos do consumidor. O material é trabalhado em sala de aula pelos professores, auxiliando no desenvolvimento do conteúdo, que engloba temas como direito à garantia e a necessidade de exigir nota fiscal, questões sobre troco certo, compra casada, troca de mercadoria, produtos vencidos, propaganda enganosa, formas de pagamentos, compras pela internet ou telemarketing, manutenção e assistência técnica.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas