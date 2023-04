Procon-MG realiza curso de aperfeiçoamento para agentes fiscais de Defesa do Consumidor

A palestra foi conduzida pela superintendente do Procon-MG, Isabella Salvino Ottoni, e as agentes fiscais Shirley Gonçalves de Souza e Ana Lúcia Lopes Santos.

Foto: MPMG

O Procon-MG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), realizou nesta quinta-feira, 20, um curso de Aperfeiçoamento de Agentes Fiscais de Defesa do Consumidor que teve como tema a fiscalização de alimentos e produtos cárneos. O objetivo era instruir os participantes a como realizarem com eficiência as ações fiscalizatórias no mercado de consumo.

A palestra foi conduzida pela superintendente do Procon-MG, Isabella Salvino Ottoni, e as agentes fiscais Shirley Gonçalves de Souza e Ana Lúcia Lopes Santos.

Na abertura do curso, Isabella trouxe alguns dos tópicos que seriam abordados no decorrer das palestras. Em seguida, a voz foi passada a Shirley, que falou sobre o planejamento e a preparação necessários para a execução das ações fiscalizatórias do mercado alimentício, enfatizando o papel dos fiscais de exercerem seu poder em prol do bem coletivo da sociedade.

Ao final de sua apresentação, a expositora abriu para uma seção de perguntas, onde esclareceu dúvidas do público em relação ao tema abordado.

Fonte: MPMG