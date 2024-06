Procon inaugura nova sede em Guaxupé

Órgão de defesa do consumidor passa a integrar o complexo Fepasa/Mogiana

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O tão sonhado prédio que abriga o Procon de Guaxupé foi inaugurado pelo Governo Municipal nesta segunda-feira (03/06). Em obras desde 2023, o projeto une a preservação histórica do complexo à contemporaneidade necessária para abrigar a repartição. Situado anexo ao Parque da Mogiana o novo Procon já está em pleno funcionamento atendendo a consumidores de Guaxupé e de toda a região. “Estamos muito felizes, realizados mesmo de poder concluir esta etapa e iniciar os atendimentos aqui. Trabalhar com o Parque da Mogiana como quintal é um sonho que se torna realidade. Ações como esta, nos dão ainda mais disposição para dar ainda mais respaldo ao consumidor guaxupeano”, pontuou a diretora Dra Maria Amélia Chueire Abranches.

O Procon municipal de Guaxupé foi criado por lei no dia 20/11/1998, iniciando os trabalhos de atendimento ao Publico no início de 1999 em um pequeno cômodo situado entre a secretaria de cultura e a educação. O primeiro coordenador foi o saudoso Dr. Alaerte Gomes de Assis, tendo como auxiliar a servidora Alessandra Carvalho e Silva, que permanece nos quadros do órgão até a presente data. Com o falecimento do Dr. Alaerte, assumiu a direção o Dr. João Marcos Alencar Barros Costa Monteiro, quando o Procon já se encontrava em funcionamento na Mogiana, ao lado do Sindicato dos Ferroviários.

Sucedido pelo Dr. Marcio Antônio Gonçalves Pereira, a partir de 2009 houve uma expansão nos atendimentos do Procon, havendo necessidade de nova mudança de local, desta vez para a Rua Tiradentes, n° 19. Com a lei 1.904/09, houve a criação do Conselho Municipal de defesa do Consumidor, e também do Fundo Municipal (Fundecon), que permitiu ao Procon agir de forma contundente frente aos fornecedores que descumpriam as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, aplicando penalidades em caso de veemente desrespeito aos direitos consumeristas e expandido as funções do Procon na comunidade.

Em 2014, a Dra. Maria Amelia Chueiri Abranches assumiu a direção do Procon, implantando uma metodologia de trabalho que visa, antes de tudo, a conciliação entre as partes envolvidas na relação de consumo, de forma a solucionar as questões sem litígio, mas com a aplicação das sanções legais no caso de prejuízo dos consumidores e descumprimento da lei. Tal medida elevou a credibilidade do Procon Guaxupé a novo patamar, expandindo os atendimentos de forma vultosa. Foi necessária a construção de uma sede própria, inaugurada em 2015 na Rua Mancini, 117.

Ocorre que com o crescimento ainda maior dos atendimentos, o local logo se tornou pequeno para abrigar servidores, estagiários, consumidores, fornecedores e também os arquivos. Houve um salto de 400 atendimentos anuais registrados para mais de 2.000. Isso sem contar as ações efetivas de educação consumerista nas escolas, palestras e cursos aos fornecedores e divulgação dos direitos do consumidor. Verificou-se ainda a necessidade da criação do cargo de Fiscal do Procon, que já era previsto na Lei 1904/09, o que acontecerá em breve e trará ainda mais segurança aos consumidores e fornecedores. A Procuradora Geral do Município, Dra Lisiane Durante expressou sua alegria em poder inaugurar o novo prédio: “O Procon é um órgão muito importante para a população. Estive presente em seu início na cidade de Guaxupé e sou grata por poder estar agora em sua inauguração neste lugar tão bonito. Venham nos visitar e conhecer as nossas novas instalações!”

Atualmente, o Procon Guaxupé tem em média 30 atendimentos por dia. Atendimentos pessoais, por telefone, por e-mail e whatsapp, sendo referência entre os órgãos de defesa do consumidor Brasil afora. Isso mostra a efetividade da gestão e o interesse do Município em investir na Defesa do consumidor de forma ativa e frequente, modernizando e melhorando o atendimento aos que mais precisam: Os consumidores! “Mais um sonho que realizamos. Nos últimos tempos, temos visto o excepcional trabalho realizado pelo nosso Procon, com os consumidores guaxupeanos e de toda a região. Quando este projeto foi apresentado logo vimos que se tratava de algo sério, e muito necessário. Ganha o servidor, ganha a população da nossa cidade”, finalizou o Prefeito Dr Heber Quintella.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé