PROCON E IFSULDEMINAS participam de oficina junto a UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana

O objetivo é que o novo modelo de pesquisa e a melhoria do sistema de dados possibilite aos consumidores a facilitação na consulta.

Foto/Fonte: Prefeitura Poços de Caldas

O PROCON Poços de Caldas e o curso de Administração do IFSULDEMINAS tem realizado estudos, desde o final do ano passado, objetivando a realização de convênio para expansão e aprimoramento das pesquisas informativas realizadas pelo Órgão.

Com o intuito de obter conhecimento técnico para implementação de projeto de extensão, servidores do Órgão, alunos e o professor responsável pelo projeto de extensão do IFSULDEMINAS, Sérgio Pedini participaram, na última sexta-feira(17), de uma oficina ministrada pelos também professores Henrique Coelho Kawamura e Sergio Henrique De Oliveira Teixeira da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA.

A atividade, organizada pelo Professor Sérgio Pedini, faz parte do processo de curricularidade da extensão do curso de Administração do IFSULDEMINAS, sendo que um dos objetivos do projeto é garantir o apoio ao PROCON nas atividades de coleta de preços na cidade e implantar de um sistema de definição do IPC – Índice de Preços ao Consumidor em Poços de Caldas.

Para desenvolvimento do projeto e manutenção da comunicabilidade entre os envolvidos, o Procon promoverá a contratação de um aluno ou aluna do curso de Administração do IFSULDEMINAS.

