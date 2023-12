Procon de Poços de Caldas orienta turistas sobre direitos e aponta cuidados a serem tomados

A coordenadora do Procon destaca a importância de planejar e estar atento a alguns cuidados essenciais para evitar contratempos durante esse período especial.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Com a chegada das tão aguardadas férias de fim de ano, o Procon de Poços de Caldas se mobiliza para orientar os turistas sobre seus direitos e fornecer dicas valiosas para garantir uma viagem tranquila e segura. A coordenadora do Procon, Fernanda Soares, destaca a importância de planejar e estar atento a alguns cuidados essenciais para evitar contratempos durante esse período especial.

Pesquisa e Planejamento Antecipado

Ao iniciar o planejamento de uma viagem, é crucial pesquisar a reputação das empresas que oferecem serviços turísticos, como passagens aéreas, hospedagem, aluguel de carro e passeios. Fernanda Soares aconselha: “Compare preços e condições, e leia atentamente as condições das ofertas antes de contratar ou reservar.”

Dicas para Hospedagem

Confiança na Hospedagem: Verificar a confiabilidade do estabelecimento é fundamental.

Confirmação por Escrito: Evitar contratar ou reservar apenas por telefone. Solicitar a confirmação por escrito com todas as informações relevantes.

Discrepância na Hospedagem: Caso a hospedagem oferecida seja diferente da contratada, o turista tem o direito de exigir o cumprimento da oferta ou aceitar um serviço equivalente, com a possibilidade de rescindir o contrato e obter a devolução do valor pago.

Animais de Estimação: Para quem viaja com animais de estimação, verificar previamente se a hospedagem aceita a presença deles.

Festas de Fim de Ano

Para aqueles que escolhem celebrar a virada do ano em festas, a coordenadora recomenda:

Confirmação por Escrito: Solicitar a confirmação por escrito do que está incluso na festa, incluindo bebidas, alimentação e as marcas dos produtos a serem servidos.

Transporte Aéreo

Ao lidar com transporte aéreo, Fernanda Soares oferece as seguintes orientações:

Assistência em Caso de Problemas: Em casos de atraso, cancelamento de voo ou embarque não realizado, os passageiros têm direito à assistência material, que inclui comunicação, alimentação e acomodação.

Opções em Caso de Cancelamento: Se o voo for cancelado pela empresa aérea, o passageiro pode optar pelo reembolso integral, remarcação do voo sem custo, ou embarque no próximo voo da mesma, ou de outra companhia aérea.

Transporte Rodoviário

Para quem escolhe o transporte rodoviário, a coordenadora destaca:

Atraso ou Interrupção da Viagem: Em caso de atraso ou interrupção da viagem por mais de 1 hora, o passageiro pode escolher seguir a partida do ônibus da empresa, realizar a viagem em outra empresa sem custo adicional, ou receber imediatamente o reembolso.

Assentos Gratuitos para Idosos: Idosos com idade mínima de 60 anos e renda igual ou inferior a dois salários mínimos têm direito a dois assentos gratuitos por ônibus, mediante solicitação com pelo menos três horas de antecedência.

Fernanda Soares conclui: “Se ocorrer algum problema durante uma viagem, a primeira medida é buscar contato diretamente com a empresa. Se a solução não for satisfatória, o consumidor deve procurar informações sobre seus direitos e pode registrar uma reclamação no Procon.”

Serviço:

Endereço: Rua Pernambuco, 562 – Centro – 37701-021

Horário de Atendimento Presencial: 08h às 18h de segunda a sexta-feira

Retirada de Senha para Atendimento Presencial: 08h às 17h

Atendimento Eletrônico: https://eouve.com.br/

Telefones: 3697-2385 / 3697-2260

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas