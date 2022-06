Presidente do TJMG recebe homenagem da magistratura mineira

Iniciativa reconhece avanços alcançados na atual gestão.

Foto: Riva Moreira/TJMG

O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu, nesta quinta-feira (9/6), homenagem de um grupo de 500 magistrados, representados pelos desembargadores Pedro Aleixo e Leonardo Beraldo, pelo juiz convocado para substituição na 10ª Câmara Cível, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, e pelos juízes Donizetti Nogueira Ramos e Elias Charbil Abdou Obeid.

O desembargador Pedro Aleixo disse que a homenagem “é o reconhecimento pela brilhante administração, inédita e histórica, do presidente Gilson Soares, à frente do TJMG”. Ele acrescentou que se trata de uma manifestação espontânea, sincera e muito justa. “O Poder Judiciário de Minas Gerais, por seus juízes e desembargadores, não poderia jamais deixar de registrar a grande administração liderada pelo presidente Gilson Soares Lemes, até porque é a melhor de todos os tempos”, disse.

O juiz Narciso Alvarenga ressaltou que a homenagem surgiu de forma espontânea, reunindo mais de 500 magistrados da Primeira e da Segunda Instâncias, “tendo em vista a administração histórica do presidente Gilson Soares Lemes”. “Todos somos muito gratos com o que foi feito, e que não foi pouco. Questões que estavam postergadas, mas diante do dinamismo do atual presidente, foram colocadas em prática. Estamos satisfeitos ante a perspectiva de continuidade da nova administração, tendo à frente o desembargador José Arthur Filho, para enfrentar as dificuldades que se avizinham para todos”, afirmou.



O juiz Donizetti Nogueira Ramos, que responde pela Comarca de Resende Costa, disse que, em seus 26 anos de magistratura, considera a gestão do presidente Gilson Soares Lemes uma das melhores. “Realmente, foi uma administração revolucionária e que vai ficar para a história”, frisou.



O presidente Gilson Lemes agradeceu a homenagem. “Ela partiu de magistrados que são meus pares. É um reconhecimento de minha dedicação a qualificar a prestação jurisdicional a ser entregue ao cidadão”, disse. A placa entregue ao presidente do TJMG, a título de homenagem, contém o seguinte texto: “Pelo pioneirismo e compromisso com a prestação jurisdicional eficaz, além do cuidado e valorização da magistratura mineira, rendemos homenagem a Vossa Excelência e sua histórica gestão”.

Fonte: TJMG