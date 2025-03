Universidade Federal de Alfenas recruta voluntários para pesquisa sobre odontologia

O estudo foi proposto a partir de vivências clínicas em que foram observados os problemas em paciente jovens, público não estudado até o momento neste segmento da odontologia.

A Faculdade de Odontologia da Unifal-MG está recrutando voluntários para uma pesquisa sobre recessão gengival (exposição da raiz do dente) e hipersensibilidade nos dentes por fatores externos. O objetivo é avaliar as causas dessas condições em pacientes com idade entre 19 e 24 anos.

A pesquisa é parte do projeto desenvolvido pelas alunas Ana Carolina Reis e Laysa Cristina Lucas de Oliveira, sob orientação da professora Marina Lara de Carli Dias.

Além de responderem formulários, os participantes passarão por avaliações nas clínicas da Faculdade de Odontologia, e as informações vão para um banco de dados, podendo ser utilizados para artigo científico e apresentações em eventos externos.

Interessados em participar tem que ter exposição de raiz de dentes ou dores relativas aos dentes. O agendamento de avaliação é feito pelos telefones/whatsapp (33) 9 9173 2561 ou (35) 9 9946 4984.

Fonte: Redação csul/ Unifal