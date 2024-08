Presidente da Fecomércio MG recebe presidente da CNC em Tiradentes

Encontro aconteceu na abertura da 27ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia – Fartura.

Para o povo mineiro, a hospitalidade é tradição, orgulho e um valor cultivado dia a dia ao longo de séculos. É por isso que o presidente da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), Nadim Donato, preparou-se à altura para receber um convidado muito especial, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros.

Acompanharam o presidente, o vice-presidente financeiro da CNC, Leandro Domingos Teixeira, o diretor jurídico-sindical, Alain Mac Gregor e o chefe de gabinete, Elienai Câmara. O presidente Nadim Donato recebeu Tadros e sua comitiva na manhã de sexta-feira, 23, em Tiradentes, no dia da abertura da 27ª edição do Festival de Cultura e Gastronomia – Fartura.

Na noite de sexta, o presidente da CNC receberia as boas-vindas a Minas Gerais também do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), Antônio Pitangui de Salvo e do presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe. Em abril deste ano, as três federações realizaram o primeiro encontro conjunto da história durante evento da Fecomércio MG em Uberaba. Desde então, os setores vêm unidos desenvolvendo planos de atuação para o desenvolvimento do estado.

Antes do festim que reuniria os setores produtivos, Sebrae e representantes do governo de Minas, Tadros, líder do Sistema que agrega 34 federações do comércio, mais de 1000 sindicatos empresariais, Sesc e Senac nacionais, destacou o papel de Tiradentes para a história brasileira. “Em Minas tivemos a primeira expressão de liberdade que o país ousou antes mesmo da Revolução Americana e de qualquer manifestação nas Américas com a Inconfidência Mineira”, apontou.

Durante os dois finais de semana do Festival, mais de 100 alunos de gastronomia do Senac, das unidades de Barbacena, São João Del Rei, Tiradentes e Belo Horizonte atuarão como auxiliares das ações de chefs de cozinha renomados, numa oportunidade de aprender fazendo. Neste ano, o Sistema Fecomércio MG destinou dois espaços para as oficinas gastronômicas no Largo das Forras. No Espaço Conhecimento, aulas, debates e oficinas teóricas gratuitas. No Espaço Degustação, os participantes põem a mão na massa cozinhando com a orientação de chefs e profissionais da gastronomia.

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Senac Minas, teve participação decisiva na criação do primeiro Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes em 1997. A unidade Senac de Tiradentes, desde a primeira edição, atua na elaboração na preparação e na composição da programação do Festival que é o hoje o Fartura, o maior do Brasil no segmento de rua, de festins, de atividades artísticas relacionadas, de difusão e de divulgação de novos produtos e produtores. A cadeia enorme que envolve desde a produção até a comercialização e a finalização através de pratos, guloseimas de iguarias e jantares no Festival se liga ao papel do Senac de fomentar todo o arcabouço que envolve a gastronomia e o turismo gastronômico como um todo.

O formato pioneiro do Festival se mantém no Fartura e continua trazendo novidades nacionais e internacionais, apresentando chefs que estão despontando no mercado e chefs consagrados. Além do público de todas as partes do Brasil que prestigia o evento, os alunos do Senac têm no Festival de Cultura e Gastronomia um momento valioso para a formação acadêmica e profissional. Eles se envolvem no conhecimento e prática dos chefes regionais, nacionais ou internacionais, nas ações e produções dos eventos, festins, nas aulas práticas e nas discussões sobre gastronomia seja na Unidade do Senac, seja na praça ou na rua.

O resultado da participação no evento imersivo contribui para o aproveitamento acadêmico dos novos profissionais sendo que a maioria sai da escola do Senac com emprego garantido. Atualmente 200 alunos frequentam o curso de gastronomia do Senac Minas.

A escola de gastronomia do Senac faz história em Minas tendo o Festival como centro irradiador de conhecimento e de boas práticas. Quem passa pelo evento, seja profissional da gastronomia ou aluno do Senac, leva para todas as partes do estado e do Brasil uma visão de modernidade e de vanguarda. Um conhecimento gastronômico que reverbera das mais variadas formas e está refletido na capacidade de inovação dos bares da capital Belo Horizonte que em 2019 recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco.

Fonte: Fecomércio MG