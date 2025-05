Presidente da Ebserh garante retomada das obras do Hospital Universitário de Lavras

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma empresa pública vinculada ao MEC, responsável pela gestão de 45 hospitais universitários federais, e será a responsável pela gestão do HU-UFLA.

Foto: UFLA

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) recebeu, nesta terça-feira (13/5), a visita do presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), Arthur Chioro. Em sua primeira vinda à Instituição, ele conheceu o câmpus sede, reuniu-se com a direção executiva e com a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto do Hospital Universitário (HU-UFLA), além de realizar visita técnica ao local da obra. A Ebserh é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC), responsável pela gestão de 45 hospitais universitários federais em todo o País, e será a responsável pela gestão do HU-UFLA.

Em sua fala, Arthur Chioro destacou que o HU-UFLA será referência em média e alta complexidade e desempenhará papel estratégico tanto na formação de profissionais da saúde quanto na qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Ele destacou a unidade como um espaço para ensino, pesquisa, extensão e residência médica e multiprofissional. Será equipada com tecnologias modernas e processos de gestão consolidados, alinhados aos padrões dos principais hospitais universitários do País. “Nós vamos implantar o hospital totalmente informatizado, um hospital do futuro, com capacidade de gestão muito qualificada e processos consolidados”, declarou.

Chioro garantiu que os recursos para a retomada das obras estão assegurados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. “O projeto arquitetônico está sendo revisado e, após a conclusão dessa etapa, será realizada nova licitação para continuidade da construção”, afirmou.

Também foi ressaltado que, além do impacto na área da saúde, o Hospital Universitário deverá impulsionar a economia local, com a previsão de mais de 700 empregos gerados, além da movimentação de fornecedores e prestadores de serviços, com o desenvolvimento de diversos setores da cidade.

O reitor da UFLA, professor José Roberto Soares Scolforo, destacou o empenho da Universidade na viabilização do hospital. “Desde o início da gestão, temos mantido interlocução permanente com a Ebserh, o MEC e demais parceiros para a conclusão dessa obra. Também trabalhamos para ampliar as vagas do curso de Medicina e propomos a criação de novos cursos na área da saúde, como Enfermagem, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia”, afirmou.

Scolforo também ressaltou a integração entre diferentes áreas do conhecimento na estruturação do hospital. “O hospital poderá ser um espaço de desenvolvimento tecnológico em parceria com cursos de engenharia, fomentando pesquisas em áreas como a robótica aplicada à saúde”, completou, lembrando o trabalho da comissão responsável pela definição dos processos e estratégias operacionais da unidade, com a participação de diversas áreas da Instituição.

Para o diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da UFLA, professor Luiz Henrique Rezende Maciel, o HU-UFLA representará um marco na formação acadêmica dos estudantes. “A expectativa é que o hospital seja a base da formação dos cursos da área da saúde, com impacto direto na qualidade do ensino e na ampliação das oportunidades de residência”, avaliou.

Chioro finalizou sua visita reafirmando o compromisso da Ebserh e do governo federal com a entrega do hospital à população. “É impressionante o desejo, o compromisso do reitor e a pressão para que tudo ande o mais rápido possível, o que eu vejo como uma forma muito positiva, porque há a percepção de que se trata de um hospital universitário muito importante para Lavras e para toda a região”, pontuou.

Fonte: UFLA