Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo e Sebrae Minas, com o apoio do Circuito Turístico Caminhos Gerais, realiza uma expedição gastronômica em Poços de Caldas, etapa do programa “Prepara Gastronomia – Poços de Caldas”, visando identificar a identidade gastronômica do município.

O PREPARA GASTRONOMIA, é o programa estratégico com diretrizes de atuação do Sebrae Minas para a promoção da gastronomia em Minas Gerais e suporte aos pequenos negócios do segmento de alimentação.

Em Poços de Caldas foram selecionadas 16 empresas, através do edital n° 001/2023 entre elas, cafeterias, bares, restaurantes, sorveterias, cervejaria. As empresas selecionadas, passaram por treinamento in loco com o consultor Marcos Delgado, o qual abordou questões de gestão e mercado.

O programa agora entra na fase da Expedição de investigação da identidade gastronômica do município, entre os dias 29/06 a 03/07. a expedição conta com a presença de Michel Abras, Masterchef responsável pela expedição; Pollyanna Calixto Godoy, Auxiliar Administrativa do Circuito Turístico Caminhos Gerais e Rosilene Faria, diretora do Departamento dos Serviços Termais, que visitam a cidade, visando identificar a cultura gastronômica do município com visitas em diversos locais. A equipe passa pelo mercado municipal, restaurantes, cafeterias, sorveterias, feiras livres, cervejarias, comunidade dos ternos de congo, cantinas, cutinas, docerias, fábricas, tudo visando entender o modo de vida gastronômico da cidade.

O objetivo geral do projeto PREPARA GASTRONOMIA é auxiliar as pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar para melhorar seus processos de gestão mediante treinamentos on-line e presenciais, e prepará-las para a participação no “Festival Gastronômico e Cultural de Poços de Caldas” que acontece ainda em 2023.

Segundo a diretora do Departamento dos Serviços Termais, Rosilene Faria, responsável pelo projeto, um dos principais atrativos turísticos da nossa cidade é a rica gastronomia, notadamente representada pelos diversos restaurantes, bares, cafeterias e demais segmentos similares da categoria, e este projeto visa fomentar e desenvolver o trade gastronômico de Poços de Caldas, por ferramentas de gestão e produtividade aplicadas pelo Sebrae Minas.

Ivan Figueiredo, diretor Sebrae, ressalta que após essa pesquisa vai ser trabalhado um prato de Poços de Caldas com a cultura identificada e logo depois terá o Festival Gastronômico na cidade, movimentando ainda mais o cenário local e com uma consultoria para o fortalecimento das lideranças do turismo e gastronomia em Poços.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas