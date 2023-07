Prepara Gastronomia Poços de Caldas | Resultado da expedição gastronômica

O programa conta com apoio do Conselho Municipal de Turismo, que destinou parte de recursos do Fundo do Turismo para a iniciativa.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo e Sebrae Minas, com o apoio do Circuito Turístico Caminhos Gerais, apresentou na tarde desta segunda-feira(17), o resultado da expedição gastronômica em Poços de Caldas que aconteceu de 29/06 a 03/07, etapa do programa “Prepara Gastronomia – Poços de Caldas”, com o intuito de identificar a identidade gastronômica do município.

A diretora do Departamento dos Serviços Termais e responsável pelo projeto, Rosilene Faria, ressaltou que foi observado a grande diversidade gastronômica na cidade, e o prato que será selecionado futuramente terá traços dos nossos ancestrais e da atualidade. “Estamos no caminho para definir o prato típico para o nosso município. Poços está sendo pioneira em realizar esse evento na região Vulcânica”.

Agora o prato será concluído após a avaliação da cultura gastronômica da cidade de Poços de Caldas que contou com visitas em diversos locais, como mercado municipal, restaurantes, cafeterias, sorveterias, feiras livres, cervejarias, comunidade dos ternos de congo, cantinas, cutinas, docerias, fábricas, tudo visando entender o modo de vida gastronômico da cidade.

A expedição contou com a presença de Michel Abras, Masterchef responsável pela expedição; Pollyanna Calixto Godoy, Auxiliar Administrativa do Circuito Turístico Caminhos Gerais e Rosilene Faria, diretora do Departamento dos Serviços Termais,

O PREPARA GASTRONOMIA, é um programa estratégico com diretrizes de atuação do Sebrae Minas para a promoção da gastronomia em Minas Gerais e suporte aos pequenos negócios do segmento de alimentação. O programa conta com apoio do Conselho Municipal de Turismo, que destinou parte de recursos do Fundo do Turismo para a iniciativa.

Em Poços de Caldas foram selecionadas 16 empresas, através do edital n° 001/2023, entre elas, cafeterias, bares, restaurantes, sorveterias, cervejaria. As empresas selecionadas, passaram por treinamento in loco com o consultor Marcos Delgado, o qual abordou questões de gestão e mercado.

O objetivo geral do projeto PREPARA GASTRONOMIA é auxiliar as pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar para melhorar seus processos de gestão mediante treinamentos on-line e presenciais, e prepará-las para a participação no “Festival de Cultura, Arte e Gastronomia de Poços de Caldas” que acontece ainda em 2023.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas