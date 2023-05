Prefeitura realiza pavimentação de via e novo acesso a Perimetral

Agora com a estiagem da chuva, estamos retornando e avançando com as obras.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, está realizando a pavimentação da rua Glicério Moraes Coutinho, no Bairro Jardim Guanabara, via que terá um novo acesso a Avenida Perimetral.

O Prefeito Cel Dimas acompanhou o início do serviço na tarde desta segunda-feira (15) e destaca que “esta obra é uma demanda antiga dos moradores e empresários da região. Agora com a estiagem da chuva, estamos retornando e avançando com as obras. No momento estamos preparando a base e subbase para iniciar a pavimentação. Além disso, vamos preparar o solo de um dos braços da via, para que seja pavimentada e se torne um novo acesso a Perimetral”.

A previsão é que a pavimentação seja finalizada em junho.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre