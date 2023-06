Prefeitura realiza pavimentação de estrada de Pouso Alegre a divisa com Borda da Mata

Ao todo, cerca de 3km estão sendo pavimentados.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento está realizando a pavimentação da estrada do Distrito de São José do Pantano que liga Pouso Alegre a divisa com Borda da Mata.

Ao todo, cerca de 3km estão sendo pavimentados. Além desta estrada rural, a Prefeitura está realizando outras obras. “Terminando essa, nós vamos dar sequência no Bairro das Cabritas no Polvilho; a estrada da Biolab, ligando o Distrito de Cachoeira, o Cristal também estamos terminando e também a sequência do Pantano ao Massaranduba, passando pela Serrinha. São obras importantes que o Prefeito Cel Dimas nos repassou para melhorar as condições para o povo”, pontua o Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Joel José Faria.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre