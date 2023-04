Prefeitura realiza mutirão de emprego com mais de 200 candidatos

A ação é intitulada de “Conectando Talentos” e ocorre na Escola Profissional Delfim Moreira.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, está realizando nesta quinta-feira (27) um mutirão de empregos. Ao todo, 221 candidatos estão participando das oficinas de preparações para entrevistas com as empresas na sexta-feira (26). A ação é intitulada de “Conectando Talentos” e ocorre na Escola Profissional Delfim Moreira.

“O Conectando Talentos é uma extensão das oficinas que são realizadas pelo Programa Acessuas Trabalho, nas unidades de CRAS (Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Essa ação reúne a população de baixa renda, que precisam de emprego e as empresas, que estão em busca de mão de obra. Por isso, a Prefeitura promove esse momento para que contempla o passo a passo até chegar a entrevista”, explica o Prefeito Cel Dimas.

João Edson da Silva, de 63 anos, se aposentou, mas possui o desejo de retornar ao mercado de trabalho. Ele está participando da ação e destaca a importância dela. “Eu descobri o mutirão pelas redes sociais e achei uma ótima ideia. Na minha época não tinha isso e a gente andava com dificuldade até chegar à empresa e chegava lá não tinha vaga. Hoje, será diferente. No meu caso, com bastante saúde disponibilidade, eu tenho condições de entrar no mercado de trabalho. Vim me qualificar e buscar uma vaga”.

Nayara Marques Silva está buscando o primeiro emprego. “Eu tenho 18 anos, fiquei de maior recentemente e agora estou em busca do primeiro emprego. Quando eu vi a divulgação na rede social, vim correndo”.

As empresas confirmadas são: Alvorada, CIMED, General Mills, Prática e UltraPão. Ao todo, são cerca de 150 vagas. A ação é realizada em parceria com a ADRA e apoiada pela ACIPA e Câmara Municipal de Pouso Alegre, por meio do CAC. Quem não se cadastrou com antecedência para participar do mutirão, pode procurar o CRAS mais próximo da sua residência para se inscrever nas oficinas do Acessuas Trabalho.

