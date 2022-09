Prefeitura realiza manutenção e substituição de placas de trânsito em Itajubá

Ação contempla a limpeza e realinhamento das placas existentes e, em alguns casos, a substituição de placas que já estão deterioradas pela ação do tempo ou que foram alvo de vândalos.

Foto: CSul.

Com o objetivo de manter a qualidade do tráfego urbano em Itajubá, contribuindo para a mobilidade e segurança de pedestres e motoristas, a Prefeitura, através do Departamento de Trânsito, realiza periodicamente a manutenção das placas indicativas e de trânsito do município.

A ação contempla a limpeza e realinhamento das placas existentes e, em alguns casos, a substituição de placas que já estão deterioradas pela ação do tempo ou que foram alvo de vândalos. É importante ressaltar que o vandalismo gera prejuízos para toda a cidade, uma vez que os custos e tempo dispensados para o conserto das placas poderiam ser investidos em outros serviços para o cidadão.

A população pode contribuir com o trabalho de zeladoria do bem público e, ao identificar eventuais furtos e/ou vandalismo nas placas, bem como a necessidade de reparo, informar a Guarda Municipal pelo telefone 9 9800-2754 ou o Detranit pelo 9 9902-8633.

Fonte: Prefeitura de Itajubá.