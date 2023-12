Prefeitura realiza importantes manutenções nas estradas rurais de Paraguaçu

Essa iniciativa é um passo significativo na promoção da mobilidade e conectividade para os residentes locais.

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu reforça seu compromisso com a qualidade de vida dos moradores da zona rural, investindo em melhorias estruturais essenciais. As manutenções frequentes nas estradas rurais são um reflexo desse empenho, proporcionando segurança e facilitando o deslocamento para toda a população que depende dessas vias.

Esta semana, a Estrada do Morro do Pereira recebeu atenção especial, com trabalhos de manutenção que visam não apenas garantir uma condição de trânsito mais segura, mas também facilitar o acesso ao bairro do Penereiro. Essa iniciativa é um passo significativo na promoção da mobilidade e conectividade para os residentes locais.

O Secretário de Agricultura e sua equipe desempenham um papel crucial nesse processo, realizando um trabalho inédito na área rural. Seu compromisso vai além das estradas, abrangendo a implementação de medidas que visam aprimorar a qualidade de vida dos moradores. Esse esforço conjunto reflete a visão da Prefeitura de Paraguaçu em ser verdadeiramente uma prefeitura para todos, reconhecendo e atendendo às necessidades diversificadas de sua população.

A cidade está experimentando uma transformação positiva, onde a administração municipal está focada em criar uma estrutura mais segura e eficiente para todos os seus habitantes. A Prefeitura de Paraguaçu continua a demonstrar que, ao investir na zona rural, está construindo uma comunidade mais inclusiva, acessível e próspera para todos.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu