Prefeitura realiza doação de abadás para blocos de carnaval de Paraguaçu

Foto: Prefeitura de Paraguaçu

A Prefeitura de Paraguaçu está empenhada em resgatar a tradição do Carnaval em nossa cidade, promovendo suporte aos tradicionais blocos do município. Em mais uma iniciativa para fortalecer essa festa tão querida pelos moradores, membros dos blocos estiveram no gabinete do Prefeito na última sexta-feira, acompanhados do Secretário de Desenvolvimento e Turismo, para receberem os Abadás oferecidos pela prefeitura.

Essa ação tem como objetivo proporcionar uma estrutura adequada para os participantes dos blocos, garantindo uma festa organizada e cheia de animação. A Prefeitura reconhece a importância do Carnaval para a cultura local e está comprometida em oferecer o suporte necessário para que todos possam aproveitar essa grande festa, que certamente vai abalar nossa cidade nos próximos dias.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Paraguaçu reforça seu compromisso em valorizar as tradições culturais e proporcionar momentos de alegria e diversão para toda a comunidade. Juntos, vamos fazer do Carnaval de Paraguaçu um evento inesquecível!

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu