Prefeitura realiza desfile comemorativo no aniversário de 112 anos de Guaxupé

Na manhã deste 1º de Junho, foi realizado o desfile comemorativo aos 112 anos de Guaxupé. O evento deste ano teve como tema “Guaxupé pelas ondas do rádio!”. Durante os meses de abril e maio, as escolas municipais desenvolveram um projeto institucional que culminou num desfile emocionante, marcado pelo reconhecimento e valorização do rádio na história da cidade.

Este projeto possibilitou o desenvolvimento de inúmeras pesquisas, estudos de campos, entrevistas e descobertas. Partindo das orientações da Secretaria Municipal de Educação, cada escola desenvolveu um subtema, revelando uma conexão profunda e duradoura entre o desenvolvimento da cidade e as contribuições deste valioso meio de comunicação no progresso de Guaxupé. A Avenida Felipe Elias Zeitune foi a passarela de verdadeira viagem no tempo, repleta de lembranças e momentos marcantes que foram fortes alicerces desta cidade.

O momento cívico teve início com o desfile do Tiro de Guerra e a participação de representantes das escolas municipais, parceiras, estaduais e particulares no hasteamento das bandeiras. O prefeito, Dr. Heber, destacou no seu pronunciamento o quanto é feliz por tudo que fez por essa cidade.

As escolas municipais de educação infantil (Noêmia, Thereza Buffoni e Yolanda Conti) apresentaram “A história do rádio no Brasil”. As crianças relembraram o momento em que o rádio ecoou pela primeira vez no Brasil, 7 de setembro de 1922, representaram radialistas históricos, a evolução do rádio e os programas de rádio: cantores, jogadores de futebol, vedetes, políticos e personagens das radionovelas.

A E. M. Wagner Ribeiro Macêdo – Caic apresentou “A história do rádio em Guaxupé” por meio de uma homenagem as principais rádios da cidade: Rádio Clube, Rádio Cidade e Rádio Comunitária, primeiros radialistas (Nabih Zaiat, Sr. Kaled Cury e Dr. Geraldo Vômero), as mudanças de prefixos, entrevistas marcantes. As crianças, por meio de belas coreografias, encenaram as primeiras transmissões nos alto-falantes no coreto da Avenida Conde Ribeiro do Vale e as transmissões de notícias 24 horas por dia.

A Escola Barão de apresentou “O rádio informa”. As crianças representaram uma família guaxupeana ouvindo o Programa Radiolar, apresentado pelo saudoso Sr. Nabih Zaiat, que com sua voz inconfundível, anunciava os acontecimentos da comunidade guaxupeana e região. A E. M. Coronel Antonio Costa Monteiro apresentou o “O rádio divulga”. As crianças trouxeram fotografias das valiosas transmissões e divulgações das rádios guaxupeanas nas coberturas dos shows, rodeios, entrevistas exclusivas com cantores, bailes carnavalescos e eleições municipais.

Os jargões dos comércios de Guaxupé trouxeram memórias afetivas para a plateia que assistiu atentamente ao desfile. A E.M. Dr. Carlos de Souza Ribeiro trouxe “O rádio canta e encanta”, e realmente encantou a todos com crianças representando os cantores da época de outro do rádio por meio de LP’s e fantasias. Além de homenagear as rainhas do rádio, a escola trouxe o cantor Ítalo Coragem, representante os cantores de Guaxupé que encantam a população da cidade.

“O rádio auxilia nas tarefas de casa” foi apresentado pelas crianças da E.M. Elias José. A Sra. Waldete Aparecida Toledo Russo Zaiat, mais conhecida como Tia Deta, que realiza há mais de 20 anos o Programa Cantinho da Receita pela Rádio Clube FM, foi homenageada. A plateia ainda ganhou várias receitas distribuídas pelas crianças representando alguns “chefs de cozinha”.

“O rádio faz a torcida delirar” foi apresentado pela E.M. Professor José de Sá. A coreografia encenada pelas crianças com um campo de futebol, jogadores, goleiro, torcida, com a narração do “Capitão Barbosa”, realmente levou a plateia ao delírio. A E.M. Delfim Moreira apresentou “O rádio aproxima as pessoas”. As crianças apresentaram a importância do rádio como meio de aproximação das pessoas por meio do lazer, dos esportes, das notícias, da música… Rememoram “A rádio leva até você: Dedique uma canção a quem você ama!” e diversos programas de rádios que fizeram parte da história desta cidade.

A E.M. Dona Olimpia Felippe da Silva trouxe “O rádio se transformou”. Um carro alegórico relembrou as apresentações musicais da “era de ouro” do rádio e o outro apresentou a evolução tecnológica que hoje são vistas com os podcast e as plataformas virtuais. Finalizando as escolas municipais, a E.M. Dona Olympia Leite Ribeiro apresentou “O rádio eternizou em nossas memórias”. As crianças homenagearam a família Zaiat por meio de fotografias que retrataram momentos especiais e frases marcantes.

A Secretaria Desenvolvimento Social trouxe o tema “O rádio conta histórias” e apresentou um pouco do trabalho desenvolvido por eles para a população Guaxupeana: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social representou as radionovelas, o “Panorama Esportivo”, que tinha como apresentador o famoso “Quinzé”, Oficina de Judô e demais oficinas ofertadas. A Oficina de Percussão animou a todos. Em seguida, teve a participação da Juventude Positiva, dos idosos do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, a Rede Cidadã, Apae e a Associação dos Servos Bom Pastor.

O desfile ainda contou com a participação das fanfarras e balizas das escolas municipais: Barão, Caic, Coronel, Delfim, Dr. Carlos, Elias José e José de Sá. Este trabalho foi coordenado por Cassiano da Silva e os instrutores Luan Aparecido de Farias, Lucas Costa e Lucas Henrique Fortunato.

E das escolas estaduais: Nossa Senhora Aparecida que homenageou “Enilda Mazzili” (Ex-Diretora da Escola) e José Donizete de Oliveira “GODOI” (Primeiro instrutor de fanfarra da Escola), Doutor Benedito Leite Ribeiro que homenageou a Rádio Cidade 105,5 FM, completa 37 anos em 2024 e o comunicador Carlos Corrêa de Almeida Júnior e Dr. André Cortez Granero. Ainda tivemos a presença das “Filhas de Jó e os Demolays” que parabenizam Guaxupé pelos 112 anos navegando pelas ondas do rádio. Algumas coreografias deste desfile foram organizadas pelo coreógrafo e professor de dança Jair Beani e as balizas coordenadas pelas professoras de Educação Física Maria Rosa, Maria Irene, Claudiane, Marizaura, Stephany e Viviane.

A Recicla Guaxupé finalizou o desfile evidenciando a importância do rádio para a informação, o lazer, a formação da identidade do povo guaxupeano e na contribuição para o progresso e desenvolvimento de Guaxupé.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé