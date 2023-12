Prefeitura realiza a entrega do título de propriedade para 77 famílias de Boa Esperança

Todo o processo foi realizado com base na Lei 13.465 de 2017, por meio de empresa especializada contratada pelo Executivo.

Foto: Prefeitura de Boa Esperança

A Prefeitura de Boa Esperança, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Habitação (SMPSH), com o apoio da Câmara Municipal, realizou a entrega de 77 títulos de propriedade para famílias do bairro Nossa Senhora Aparecida (Populares), no último dia 19 de dezembro, no auditório da Secretaria de Educação. A regularização dos 77 imóveis foi realizada através do Programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Com o Reurb, as famílias que não possuíam escritura ou que os imóveis não estavam devidamente registrados em cartório, passam a ser reconhecidas como proprietárias legítimas dos imóveis.

Todo o processo foi realizado com base na Lei 13.465 de 2017, por meio de empresa especializada contratada pelo Executivo.

Fonte: Prefeitura de Boa Esperança