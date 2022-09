Prefeitura publica relação de candidatos aprovados no processo seletivo, em Poços de Caldas

Expectativa é de que esta relação seja publicada até 15 de outubro, mas este prazo irá depender da quantidade de recursos e das resoluções do IMAM acerca dos recursos.

Foto: CSul.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, Divisão de Recursos Humanos, publicou na edição desta quarta, 28, no Diário Oficial do município, a relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2022.

A partir da publicação, fica aberto o prazo para recursos, caso algum candidato questione a nota da Prova Objetiva. O prazo para recursos fica aberto nos dias 29, 30/09 e 03/10 de 2022. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente via internet, através do acesso à área particular do candidato (login com usuário e senha), na opção RECURSO, no site do IMAM.

Após este período, será publicada uma nova relação, com o nome dos aprovados e sua colocação final, dentro da função escolhida. A expectativa é de que esta relação seja publicada até 15 de outubro, mas este prazo irá depender da quantidade de recursos e das resoluções do IMAM acerca dos recursos. Para alguns cargos, o início já pode ser imediato, após a publicação desta nova relação. Para outros, é necessário aguardar a necessidade de cada setor. A comunicação com os aprovados, para que se apresentem para o início do trabalho, será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Município e também por contato telefônico da Divisão de RH da Prefeitura.

O Processo Seletivo Simplificado é uma inovação implementada pela Prefeitura, com a finalidade de contratação de pessoal por prazo determinado (até 2 anos), para atendimento à necessidade temporária excepcional de interesse público do município, nos termos das legislações pertinentes e normas estabelecidas via Edital. Os contratos seguem os preceitos da Lei Municipal 8.399 e o Decreto 13.993/22.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.