Prefeitura Promove Exposição de Artesanato Natalino na Vila do Artesanato Poços de Luz

Evento destaca a diversidade artesanal e fomenta a economia criativa no município

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo, promove uma exposição encantadora de produtos artesanais natalinos, que acontece até dia 23 de dezembro. As seis casinhas de madeira, estrategicamente instaladas no parque José Affonso Junqueira, entre a praça Pedro Sanches e a rua Rio de Janeiro, abrigarão a Vila do Artesanato, um espaço dedicado à celebração da arte e criatividade dos artesões locais.

O diferencial desta edição é a participação da Secretaria Municipal de Promoção Social, que terá uma casinha exclusiva na Vila do Artesanato, apresentando uma variedade de produtos natalinos confeccionados por atendidos pelo serviço.

A seleção dos expositores foi feita por meio de edital, contemplando seis categorias distintas de trabalhos artesanais: Tecelagem, Arte em retalhos, Bordado à mão, Pintura em tecido, Confecção de caixas, Decupagem, Bonecos, e diversas outras manifestações artísticas. Esta diversidade reflete a riqueza e a pluralidade da produção artesanal local.

Os visitantes terão a oportunidade de apreciar e adquirir essas belas criações, que serão comercializadas nas casinhas de madeira, transformando a Vila do Artesanato em um ponto imperdível para quem busca presentes únicos e originais para as festividades de fim de ano.

Segundo o secretário de Turismo, Israel Pereira, o evento vai além de uma simples exposição. Ele destaca que a iniciativa é um forte incentivo à economia criativa e ao desenvolvimento do artesanato no município, proporcionando visibilidade aos artesões locais oferecidos.

Serviço:

Casinhas de Artesanato do Natal Poços de Luz

Local: Parque José Affonso Junqueira, entre a praça Pedro Sanches e a rua Rio de Janeiro

Data: 04/11 a 23/12

Horários:

Sextas das 14h às 20h

Sábados das 10h às 20h

Domingos das 10h às 18h.

Na última semana (18 a 23 de dezembro) – todos os dias das 14h as 20h

Não perca a oportunidade de vivenciar a magia do Natal através das mãos talentosas dos artesões de Poços de Caldas. A Vila do Artesanato Poços de Luz é o lugar ideal para encontrar presentes exclusivos e celebrar uma temporada festiva com estilo e originalidade.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas