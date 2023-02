Prefeitura investe em reformas nas escolas para retorno às aulas em Pouso Alegre

Prefeitura informa ainda que a E. M. PIO XII, está em andamento com a ampliação de cobertura.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

O ano letivo de 2023 da Rede Municipal de Ensino tem início na próxima segunda-feira (6) e conta com inúmeras reformas e melhorias nas escolas de Pouso Alegre.

“Estamos em um trabalho contínuo buscando diversas melhorias para que nossos alunos sejam bem acolhidos e que os nossos profissionais da educação tenham condições melhores para exercerem as suas atividades. Esta é também uma das nossas prioridades: garantir uma estrutura adequada e de qualidade”, ressalta o Prefeito Cel Dimas.

Até o momento foram finalizadas as melhorias em sete escolas municipais. Confira:

– E. M. Dom Otavio, com reforma da cobertura do bloco fundamental e reforma do bloco infantil, com banheiro, pisos, revisão de telhado, revisão elétrica, forro e esquadrias;

– Caic Árvore Grande, com três ampliações de cobertura;

– Escola Municipal Sabina de Barros Mendonça, com uma ampliação de cobertura;

– E. M. Benedita de Fátima Canadas, com a ampliação de quatro salas;

– E. M. Monsenhor Mendonça, com a ampliação de quatro salas;

– E. M. Maria Barbosa, com o novo sistema de abastecimento de água.

– E. M. Jandyra Tosta de Souza, com a reforma da quadra;

A Prefeitura informa ainda que a E. M. PIO XII, está em andamento com a ampliação de cobertura.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.