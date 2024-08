Prefeitura interdita Centro de Poços de Caldas para o XVII Poços Classic Car

O XVII Poços Classic Car conta com a exposição de mais de 400 automóveis antigos, proporcionando aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Entre os dias 1 e 4 de agosto de 2024, Poços de Caldas será o epicentro para os amantes de veículos antigos com a realização do XVII Poços Classic Car. Este evento, um dos mais aguardados do calendário de antigomobilismo brasileiro, promete atrair entusiastas de todo o país, prevendo um público expressivo.

Para garantir a segurança e a organização durante o evento, a Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Defesa Social, anunciou alterações no funcionamento do trânsito no centro da cidade.

Confira as mudanças:

Parque José Affonso Junqueira: Interdição total durante o evento, com acesso permitido apenas para o Palace Hotel.

Interdição total durante o evento, com acesso permitido apenas para o Palace Hotel. Praça Pedro Sanches: Interdição dos quarteirões entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro.

Interdição dos quarteirões entre as ruas São Paulo e Rio de Janeiro. Rotas alternativas: Avenida Francisco Salles e Rua Junqueiras são as principais vias recomendadas para motoristas durante o período.

A secretaria de Defesa Social recomenda que os motoristas priorizem as ruas Junqueiras e Avenida Francisco Salles para evitar congestionamentos e garantir o fluxo adequado de veículos.

XVII Poços Classic Car

O XVII Poços Classic Car conta com a exposição de mais de 400 automóveis antigos, proporcionando aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo. Além dos veículos, o evento contará com mais de 80 stands de mercado de pulgas e garimpos, onde os participantes poderão encontrar desde peças raras até itens de decoração e roupas vintage.

A programação musical será um dos destaques do evento, com diversos shows ao vivo para entreter todos os gostos. Os visitantes também poderão degustar algumas das melhores cervejas artesanais da região, completando a experiência cultural e gastronômica oferecida pelo Poços Classic Car.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas