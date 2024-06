Prefeitura inicia projeto de revitalização das Unidades de Saúde de Poços de Caldas

“A Saúde que Poços Merece”, esta iniciativa visa prestar serviços de qualidade e reforçar o compromisso com o bem-estar de todos os cidadãos.

Nesta quarta-feira, 19, a Prefeitura de Poços de Caldas inaugurou a revitalização completa da Unidade de Saúde da Família (ESF) Vila Menezes. Este evento marcou o ponto inicial do projeto ambicioso de revitalização das 40 unidades de saúde da família do município, previstas para serem concluídas até o final deste ano. Sob o lema “A Saúde que Poços Merece”, esta iniciativa visa prestar serviços de qualidade e reforçar o compromisso com o bem-estar de todos os cidadãos.

Durante o evento, o projeto Poços Ativa esteve presente, oferecendo uma aula de ginástica para a população participante. A cerimônia contou ainda com a presença de várias autoridades, comemorando as melhorias da unidade.

A reforma abrangente da ESF Vila Menezes incluiu diversas melhorias essenciais, como pintura interna e externa, revitalização do paisagismo, substituição do piso e revisão completa das instalações hidráulicas, elétricas e do telhado. Além disso, a unidade foi expandida para incluir mais dois setores: uma sala de curativos e um consultório para atendimento do NASF (Núcleo Ampliado de Saúde da Família).

O Prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, destacou os planos futuros para a unidade e o trabalho contínuo da equipe: “A unidade ficará ainda melhor, pois estamos conseguindo, junto ao governo federal, a construção de um novo ESF que vai abranger essa unidade com condições muito melhores. A equipe tem feito um trabalho diferenciado, colocando a saúde em destaque, seja na parte física ou no funcionamento, tentando amenizar os problemas ao máximo para que as pessoas sejam atendidas da melhor forma possível.”

O Secretário Municipal de Saúde, Thiago Mariano, destacou o esforço e a dedicação da equipe de manutenção: “Iniciamos um projeto ousado de fazer melhorias e adequações nas 40 unidades de saúde ainda este ano. Para isso, temos que considerar o trabalho incansável da equipe de manutenção manutenção, que trabalhou intensamente, inclusive nos finais de semana, para entregar a unidade o mais rápido possível e não deixar a população desassistida. Hoje, estamos entregando uma ESF digna, com melhorias visíveis Toda a população vai poder entender o compromisso da administração municipal em oferecer serviços públicos de qualidade. Nossa meta é que cada usuário do Sistema Único de Saúde seja atendido com a mesma qualidade, eficiência e carinho de quem utiliza o sistema particular.”

Representando a Câmara Municipal, o Vereador Paulista expressou sua satisfação com as melhorias: “Estive nesta unidade há cerca de dez meses e conheci os servidores e as instalações com a expectativa de melhorias. Comentei com o secretário municipal de saúde na época, e ele tem feito um trabalho muito próximo da população. Hoje, estou muito feliz de ver essa melhoria estrutural, pois os servidores merecem. Tenho certeza de que essa obra foi muito bem feita e já é uma grande conquista.”

A responsável técnica da unidade, Andréa Luísa Ribeiro, ressaltou a importância das reformas para a melhoria das condições de trabalho e atendimento: “A última reforma foi em 2017. O secretário visitou a unidade, viu a situação e prometeu uma reforma, que foi entregue. Apesar de ser uma casa adaptada, sem possibilidades de grandes investimentos em tecnologia e mudança estrutural, houve uma melhoria significativa tanto para a população quanto para os servidores.

As melhorias na ESF Vila Menezes visam garantir um ambiente mais seguro e confortável para os servidores e a população atendida. Essas aulas são um passo significativo na busca por um atendimento de saúde de qualidade e eficiente para todos os cidadãos de Poços de Caldas.

