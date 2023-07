Prefeitura fortalece atendimento aos PSF’S com contratação de novo médico

A prefeitura de Paraguaçu amplia ainda mais a capacidade de atendimento na área da saúde, reafirmando o compromisso com a população.

Foto: Prefeitura de Parguaçu

A prefeitura de Paraguaçu está empenhada em proporcionar um atendimento de saúde cada vez mais eficiente e de qualidade para a população. Recentemente, um importante passo foi dado com a contratação de um novo médico para o PSF Pinheiros, fortalecendo o serviço e ampliando a capacidade de atendimento à comunidade.

Com a chegada desse profissional, os PSF’s de Paraguaçu passam a contar com uma equipe composta de mais médicos altamente qualificados. Isso significa mais consultas disponíveis e um cuidado ainda maior com os pacientes. Essa iniciativa reforça o compromisso da prefeitura em investir na área da saúde, que tem sido uma prioridade essencial na atual gestão.

O secretário de saúde esteve presente no PSF Pinheiros para receber e dar as boas-vindas ao novo médico, o Dr. Gabriel. Essa visita reforça o compromisso da administração municipal em oferecer um atendimento de saúde público de excelência.

Com essa contratação, a prefeitura de Paraguaçu amplia ainda mais a capacidade de atendimento na área da saúde, reafirmando o compromisso com a população. É importante destacar que essa medida trará benefícios diretos para os moradores da cidade, que terão mais acesso aos cuidados médicos e uma assistência adequada em momentos de necessidade.

Fonte: Prefeitura de Paraguaçu