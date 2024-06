Prefeitura finaliza projeto de paisagismo e realiza teste de iluminação em novo Trevo de Itajubá

Obra tão esperada será entregue em breve oficialmente à população

Foto: Prefeitura de Itajubá

A população de Itajubá receberá muito em breve a tão esperada obra do Novo “Trevo do Jardim das Colinas”. A Prefeitura finalizou recentemente a execução do projeto de paisagismo e no dia 18, terça-feira, realizou o teste da iluminação do local.

O novo Trevo do Jardim das Colinas, obra tão aguardada pela população, teve seu início em janeiro de 2024. O local recebeu uma infraestrutura de drenagem pluvial, bem como a reestruturação da base para a realização de pavimentação. O fluxo do trânsito também foi modificado, trazendo mais segurança para quem transita pelo local. Neste período, a população pôde acompanhar constantemente os trabalhos realizados pelas equipes.

O local, historicamente marcado por acidentes que resultaram em perdas de vidas e preocupações para todos, sofreu intervenção para readequar toda a logística, onde visa principalmente uma transformação do fluxo da via, provendo maior fluidez e segurança aos motoristas e pedestres. Atrelado a readequação técnica, tem-se a arquitetura desenvolvida para melhor recepcionar a todos, propulsando o desenvolvimento de Itajubá.

Uma das obras viárias mais importantes para a cidade só foi possível graças ao convênio entre Prefeitura e o Governo do Estado, por meio do Governador Romeu Zema, o Vice-Governador Professor Matheus Simões e o Subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo do Estado, Tenente Melo, que intermediaram junto ao DER a liberação para a construção.

Fonte: Prefeitura de Itajubá